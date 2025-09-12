Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana
Redacción
Madrid
¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios
- Zamora reniega de Zamora
- Un incendio en el entorno de la Fuente de la Salud de Zamora capital moviliza a los bomberos
- Impugnada la candidatura de Isabel García para Nuestra Madre de Zamora
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios