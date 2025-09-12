Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 11 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 37, 31, 5 y 23 y las estrellas 3 y 11.
El código del Millón ha sido el SXC57545.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Zamora reniega de Zamora
- Un incendio en el entorno de la Fuente de la Salud de Zamora capital moviliza a los bomberos
- Impugnada la candidatura de Isabel García para Nuestra Madre de Zamora