Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 3, 24, 13, 39 y 40 y las estrellas 8 y 2.
El código del Millón ha sido el SVL64651.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Tierra del Vino, la única comarca de Zamora que aumenta su censo un 5,73% desde 2001
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento de Benavente asume la demolición del número 8 de la calle Santa Cruz
- Puebla de Sanabria vive su día grande de Las Victorias bajo la sombra de los incendios
- La vuelta al cole tras 17 años de espera en Cubillos
- La tierra de secano reduce distancias con el regadío y se encarece un 23% en Castilla y León
- Comienza la 'Semana Santa de septiembre' en Zamora: la Esperanza en las calles de la ciudad
- La advertencia para quienes se acercan a Sanabria tras el incendio de Porto