Universidad
La apertura del curso nacional universitario se celebrará el 30 de septiembre en València
El acto contará con la presencia de Felipe VI, la ministra Morant, el presidente Mazón y la rectora Mestre
Redacción
El paraninfo de la Universitat de València (UV) acogerá el próximo 30 de septiembre la apertura nacional del curso de las universidades españolas, que está previsto que presida el rey Felipe VI, con la asistencia de la ministra de Universidades, Diana Morant, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la anfitriona, la rectora de la UV, Mavi Mestre.
El acto se celebra en el marco del 525 aniversario de la Universitat de València y como cierre de las actividades organizadas en torno a esta efeméride, parte de ellas pospuestas a este año tras la dana del pasado 29 de octubre, según han informado a Efe fuentes de la institución académica valenciana.
Las mismas fuentes han señalado que el rey, siendo príncipe de Asturias, presidió también un acto extraordinario de apertura del curso académico en esta universidad, con motivo de sus 500 años de historia, pero es la primera vez que acoge este evento nacional.
