En Carballeda de Valdeorras
Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo
El viento está dificultando las labores de extinción
A. C.
El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 500 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.
Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- El incendio de Castromil, intencionado, se encuentra sin llama y casi perimetrado
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- DIRECTO | Barakaldo CF - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- Dos incendios de madrugada en Morales del Vino: se descartan daños y la piscina reabre con normalidad
- Atropello en las Tres Cruces de Zamora con una herida de unos 50 años
- Toro degusta su primera Feria del Vermú Artesano
- Nacho Sandoval lanza la campaña 'Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca