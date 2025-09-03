Si nos prohíben jugar a la pelota... "nos drogamos"
La ingeniosa respuesta de unos jóvenes por no poder sacar su balón en una zona de ocio
Los problemas de convivencia en las zonas lúdicas enfrentan a quienes ven peligro en la práctica y los condescendientes que aseguran que "nos molesta todo ya"
Con los balones en los parques y zonas amplias de las ciudades... la polémica está servida. Como siempre, la responsabilidad y el sentido común deberían de marcar la hoja de ruta del ocio infantil. Sin embargo, los balonazos y las posibles molestias del juego infantil en zonas no habilitadas para ello han llevado a muchos ayuntamientos y zonas comunales de vecinos a prohibir el uso de los balones. La vieja canción de Serrat se vuelve más actual que nunca con aquel "Niño, deja ya de joder con la pelota".
Pues algo parecido es lo que ha debido de ocurrir en Alcorcón y que se ha vuelto viral en las últimas semanas no tanto por la prohibición en sí sino por la contestación de los jóvenes que ven arrebatada su zona donde esparcirse. La respuesta es tan ingeniosa como preocupante a partes iguales: "Entonces, nos drogamos".
"Los padres ni siquiera se preocupan de las molestias que constantemente causan sus hijos con los balones y al final habrá una desgracia", comenta en las redes sociales un afectado. Por contra, otros apuntan que "cada vez tenemos la piel más final, ya nos molestan hasta los niños jugando, mejor un con un balón que no con un móvil".
Después de que un balonazo pusiera en peligro a una embarazada en el parque de La Marina de Zamora, las quejas se hacen extensibles a la mayoría de parques de España. Son zonas en las que a diario niños de todas las edades conviven en un mismo entorno: zona de juegos y una explanada de grandes dimensiones que los más futboleros aprovechan para jugar al balón. Sin embargo, esta última práctica divide a muchos.
- Por un lado, quienes defienden que "en algún sitio tienen que jugar los niños con el balón". Si bien es cierto que existen áreas específicas para el fútbol, también lo es que están alejadas de la zona centro.
- Por otro lado, los que se quejan de que "es imposible sentarse en una terraza o banco porque corres peligro de muerte".
