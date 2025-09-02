Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 2 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 2 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 30, 31, 32 y 36 y las estrellas 12 y 1.
El código del Millón ha sido el SRD53858.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Un coche pasó por encima del motorista fallecido en el accidente de la salida de Zamora
- Trifulca en redes sociales a causa de la obra del parque de bomberos de Zamora
- Dos heridos en una colisión entre dos coches en la Cuesta del Bolón de Zamora
- Cuando el Duero se congeló en Zamora: el inaudito documento del No-Do
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas