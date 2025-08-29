Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 29 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 29 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 10, 13 y 37 y las estrellas 01 y 7.
El código del Millón ha sido el SPH75211.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- ¡Hasta siempre, compa!
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Un detenido en Sanabria con 55 kilos de cocaína, en prisión
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes