España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año

Hace poco más de un año, el Gobierno central anunció que en otoño de 2026 pondría en marcha el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de las botellas de plástico de un solo uso. Esto significa volver a lo que se hacía hace décadas: devolver los envases utilizados a los supermercados cuando vas a hacer una nueva compra y recuperar el depósito económico correspondiente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó por este sistema porque España no alcanza los objetivos de recogida selectiva establecidos por la actual ley de residuos.

No obstante, la asociación SDDR para España advierte de que será imposible que el nuevo modelo funcione a finales de 2026. Y fuentes conocedoras del proceso consultadas por EL PERIÓDICO admiten que el calendario se deberá retrasar como mínimo hasta 2027. "El modelo es complejo y los plazos no cuadran porque se requiere un año para ciertas autorizaciones y, de momento, las entidades operadoras apenas han presentado solicitudes", sostiene Josep Maria Bonmatí, presidente de SDDR para España-

Un cliente devuelve envases de vidrio. / ZOWY VOETEN

"Con el proceso abierto es normal que cambien cosas y todo debe adaptarse a la realidad que tenemos", añade Bonmatí. Los supermercados están dispuestos a colaborar para encontrar la mejor fórmula y ya están en conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero todos dan por hecho que en 2026, el sistema no estará implantado en España.

Bonmatí considera que el ministerio ya ha empezado a darse cuenta de la "complejidad" del modelo que se pretende crear: "Ellos tienen el reto de establecer el marco normativo, con un decreto que detalle cómo será este sistema". ¿Por qué es tan intrincado el sistema de depósito, devolución y retorno? "Porque el reto es mayúsculo: el objetivo final es recuperar el 90% de los envases que se ponen al mercado, y para conseguirlo, hay que facilitar al consumidor los puntos de retorno", subraya Bonmatí.

El modelo español será el más grande de Europa y cubrirá 20.000 millones de envases al año. Aquí, además de desarrollarlo en las grandes ciudades, el Gobierno ya trabaja para contemplar cómo funcionará el sistema en las áreas rurales de la España vaciada. Una posibilidad es que los municipios más pequeños se agrupen y que los ayuntamientos gestionen puntos de recogida. "También se debe tener en cuenta el consumo fuera de casa, muy extendido en España, y las características de los lugares turísticos", puntualiza Bonmatí. Además, se deberán ofrecer sistemas de retorno automáticos y manuales para que sean accesibles a todo tipo de usuarios, incluyendo a personas mayores o con alguna discapacidad.

El responsable de SDDR avisa de que España no puede copiar otros modelos internacionales: "Todos los sistemas de otros países tienen elementos interesantes, pero ninguno se adapta al contexto español". Un ejemplo es lo que pasó en Austria, que instauró el SDDR paso a paso, de manera progresiva. En España, se plantea pasar del cero al diez y poner en marcha el sistema en todas partes y de la misma forma: "Si queremos alcanzar los objetivos de recogida y reutilización, el SDDR debe implementarse al 100%, sin depender de pruebas piloto que no reflejarían la realidad española". "Pero para lograrlo, necesitamos tiempo", insiste Bonmatí.

El modelo será universal. Esto significa que no estarás obligado a devolver el envase en el mismo establecimiento en el que lo hayas comprado: Portugal también se prepara para empezar a desplegarlo. "Estamos estudiando todos los modelos para aprender de ellos y adaptarlos aquí", resume el presidente de SDDR para España.

10 céntimos por envase

Sobre la economía del sistema y el incentivo para los consumidores, España empezará con un depósito mínimo de 10 céntimos, con margen para ajustarlo después. En estos momentos, ya se están realizando encuestas y estudios entre los consumidores para evaluar cuál es el precio ideal del depósito.

"La venta posterior del material recuperado da sentido al modelo y lo sostiene económicamente", expone Bonmatí. La idea es reducir el número de residuos y conseguir que una botella o lata vuelva a ser utilizada: "Incluso estamos valorando excluir ciertos envases como los tetrabricks porque es más difícil reutilizarlos".

Josep Maria Bonmatí, director general de AECOC. / JORDI OTIX

El sistema, en cifras absolutas, costará más de 600 millones de euros. Pero aquí se deberán tener en cuenta los ingresos, que todavía no está claro a cuánto ascenderán.

Según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2023 se pusieron en el mercado 214.039 toneladas de botellas de plástico, de las cuales 74.482 toneladas fueron recogidas separadamente por las entidades locales y 14.017 toneladas mediante recogidas privadas.

Para Bonmatí, estos datos refuerzan la necesidad de un sistema que funcione de manera universal y eficaz desde el primer día: "Estamos de acuerdo con afrontar el reto de implantar un sistema de depósito y devolución que será único en Europa, pero necesitamos avanzar paso a paso y estar en diálogo constante para tener un método útil desde el principio".

