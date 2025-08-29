Detenido en Málaga un seleccionador de kárate por agredir sexualmente a alumnos cuando eran menores

Un instructor de kárate de 70 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir sexualmente a varios de sus alumnos cuando tenían entre 7 y 16 años. La investigación de la Policía Nacional le atribuye hasta el momento cuatro delitos de agresión sexual continuada, aunque los agentes del Grupo de Menores (GRUME) trabajan en la localización de más víctimas, ya que estiman que los hechos se podrían remontar hasta 2010. Tras conocer la noticia, la Federación Española de Karate ha identificado al investigado como Lorenzo Marín, que hasta el momento de su arresto ejercía como seleccionador nacional de las categorías Cadete, Junior y Sub-21, y ha anunciado el cese inmediato de todos sus cargos. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del veterano entrenador.

La investigación tiene su punto de partida en los datos que aporta a la Policía Nacional una asociación que asiste a víctimas de agresiones sexuales durante la infancia. Hasta cuatro perjudicados de Torremolinos que ahora tienen entre 20 y 24 años han declarado en sede policial que el instructor se valía de su posición para cometer los hechos delictivos cuando eran menores. La Policía Nacional ha explicado de que los afectados coinciden en que este hombre aprovechaba "de forma habitual las concentraciones de las competiciones para compartir con sus alumnos “favoritos” las habitaciones de hotel, donde presuntamente cometía las agresiones. Y también en las instalaciones deportivas donde entrenaban regularmente, aprovechando que los niños se aseaban tras el entrenamiento.

Manipulación emocional

La investigación destaca cómo las víctimas eran "manipuladas emocional y psicológicamente desde muy corta edad (...) Para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos", han detallado. En el registro de la vivienda del entrenador se han intervenido diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB. Los dispositivos han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y análisis pericial.

Apoyo las víctimas

La Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas ha emitido un comunicado para anunciar el cese de todos los cargos del detenido y ha condenado con la "máxima rotundidad" cualquier conducta de acoso o abuso, ya que las considera "incompatibles" con los valores del deporte y con los principios que defiende como institución. Del mismo modo, han mostrado su total apoyo a los deportistas afectados, poniéndose a su disposición para brindarles la ayuda que precisen, y han ofrecido su colaboración con las autoridades policiales y judiciales "para el total esclarecimiento de los hechos".

"La Federación seguirá trabajando para garantizar entornos seguros, de respeto y confianza para todos los practicantes de kárate en España", han asegurado antes de añadir que ya ha informado de los hechos al comité asesor para la prevención y lucha contra el acoso sexual de la institución para el inicio de las acciones que correspondan de acuerdo con dicho protocolo.