La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

70 cuerpos ya han sido recuperados y las labores de búsqueda continúan

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga.

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga. / EP

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El naufragio en la costa de Mauritania este jueves de una embarcación que se dirigía a Canarias ya ha dejado 143 víctimas, convirtiéndose así en la mayor tragedia en la ruta canaria. El número de cadáveres recuperados por las autoridades ha ascendido a setenta. La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.

