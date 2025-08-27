Al rescate de los animales: Madrid reparte agua y comida para la fauna afectada por el incendio de Tres Cantos

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo de emergencia para proteger a la fauna silvestre afectada por el incendio de Tres Cantos del pasado 11 de agosto, que se saldó con cerca de 2.000 hectáreas calcinadas, un hombre fallecido, varios heridos y decenas de animales muertos, incluyendo 27 caballos a los que la víctima en cuestión trató de salvar de las llamas en una finca de la localidad.

Así, a través del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, el Gobierno regional ha comenzado a repartir alimento y agua en el Monte Público de Soto de Viñuelas, uno de los espacios más dañados por las llamas y donde los animales, cercados por una malla cinegética y muros de piedra, no cuentan con otras fuentes de sustento.

Hasta el momento, los técnicos han distribuido 600 kilogramos de heno, alfalfa y pienso en puntos habilitados como comederos para ungulados y otras especies. Además, se han aportado 40.000 litros de agua mediante camiones cisterna y cubas que rellenan pozas y bebederos artificiales, evitando así el riesgo de que los animales beban en charcas naturales contaminadas por cenizas. Esta medida beneficia a gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces como el águila imperial ibérica, el milano negro o el buitre negro.

Los trabajos de seguimiento mediante cámaras de fototrampeo han confirmado que muchos ejemplares acuden ya tanto de día como de noche a alimentarse y beber en estas áreas seguras. “Los animales han perdido sus recursos naturales de alimentación y agua, por lo que esta ayuda resulta vital hasta que el monte se regenere”, destacan desde el Ejecutivo regional, que recuerda que la mayor parte de los ungulados lograron salvarse del fuego.

En total, el plan contempla la distribución de hasta 4.500 kilos de alimento en las próximas semanas, así como el mantenimiento del suministro de agua hasta que, con la llegada de las lluvias de otoño, los pastos y matorrales broten de nuevo y el ecosistema recupere su equilibrio. Mientras tanto, el CRAS continúa con el cuidado de los ejemplares acogidos en sus instalaciones, que se vieron seriamente amenazadas por el avance del incendio.