Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 26 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 26 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 14, 38, 42 y 45 y las estrellas 10 y 11.
El código del Millón ha sido el SNZ91681.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- DIRECTO | Temor entre los vecinos de Sanabria ante las continuas reproducciones del incendio de Porto
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- ¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción