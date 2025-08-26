Rachel Carson, la bióloga que puso en jaque a la industria del pesticida

Pesticidas prohibidos en España desde hace décadas siguen pudiendo encontrase en las plumas de las cigüeñas, según un estudio publicado recientemente por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre los tóxicos aún presentes está el DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), conocido por su impacto en la salud humana ya que puede generar alteraciones reproductivas y aumenta del riesgo de cáncer.

A la prohibición del DDT durante la década de los 70 en Estados Unidos y España contribuyó enormemente Rachel Louise Carson (Pennsylvania, 1907- Maryland, 1964). La bióloga marina no solo desafió los intereses empresariales y gubernamentales en pos del bienestar de los ciudadanos, sino que ganó el combate valiéndose de la ciencia. "Primavera silenciosa" constituye la obra con la que dejó su huella en la historia. Carson publicó una serie de artículos en 1962 en el periódico "The New Yorker", que más tarde fueron recopilados en el libro. En ellos, denunció con vehemencia y rigor el mal uso de varios insecticidas. Gracias a sus años de trabajo en el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS) de EE UU, había conocido historias de terror en torno a la sucesión de enfermedades y muertes repentinas de personas expuestas a estos químicos.

La recepción inicial de las personas y los poderes que supeditaban la protección de la naturaleza a la persecución del vil metal fue muy negativa. El exsecretario de Agricultura Ezra Taft Benson escribió en privado al expresidente Dwight Eisenhower tildando a Carson de "probable comunista", mientras que parte de la prensa, tanto la especializada en agricultura como la generalista, la calificaba de "mujer histérica". Sin embargo, la conciencia social que sus artículos habían propulsado era imparable. Traería a EE UU la creación de la Agencia de Protección Ambiental y la aprobación de leyes como la Ley de Política Ambiental Nacional, ambas en 1970, y daría al mundo el movimiento ecologista.

Pero Carson no llegó a conocer su tremendo impacto. Murió de cáncer de mama en 1964 a los 56 años. La encargada de esparcir sus cenizas fue Dorothy Freeman, con la que mantenía un gran vínculo.

¿Un icono "queer"?

Carson y Freeman quemaron cientos de las cartas que se dedicaron a lo largo de su relación, pero las que sobrevivieron reflejan un amor apasionado, quizá incluso romántico. En su libro, "Rachel Carson and the Power of Queer Love", la profesora Lida Maxwell incluso llega a plantear que el tipo de amor que Carson experimentó, no sujeto a las reglas y modelos de relación tradicionales, es lo que hizo posible que escribiera "Primavera Silenciosa".

Sea como fuere, Carson desarrolló una visión social que hizo que su labor científica fuera un grandísimo regalo para la humanidad.

