Consejos a tener en cuenta para no gastarse un dineral en la vuelta al cole más cara de la historia

Las vacaciones de verano van llegando a su fin y la "vuelta al cole" está a la vuelta de la esquina. Para muchos niños, este regreso puede costar más de lo habitual, pero además del contraste para ellos, también supone un mes cuesta arriba para las familias a nivel económico con la vuelta al cole más cara de la historia.

Hablamos de 500 euros por alumno en zapatos, chándales, polos, pantalones… además de cuadernos, rotuladores y, según se hacen mayores, la tableta o el portátil.

Y todo ello sin contar otras partidas, como la matrícula, las cuotas del colegio, las extraescolares, el comedor o las cuotas de AMPA, que sumadas a las anteriores alcanzan los 2.000 euros al año por alumno, de media. No obstante, existen formas de ahorrar, asegura OCU.

Vuelta al cole 2025 / Archivo

Inventario de materiales ya disponibles

1. Primero, haciendo una lista con lo que ya se tiene en casa. Nuevo curso no significa que todo deba ser nuevo: si la mochila o el estuche siguen en buen estado, no hay necesidad de comprar otro. Y además reducimos el impacto sobre el medio ambiente.

Adelanto de las compras

2. Y segundo, adelantando las compras a agosto, suele haber más ofertas y mayor disponibilidad. Si además prioriza las tiendas físicas, podrá probarlo todo tranquilamente. Pero sin volverse loco: si solo necesita 3 cuadernos y la oferta es de 10, olvídelo.

Ir de tiendas sin los hijos

3. Importante, salvo para probar la ropa, siempre es aconsejable salir de compras sin los hijos. De igual la edad, es probable que se encaprichen con artículos de marca o que incluyan a alguno de sus personajes favoritos, por lo general bastante más caros.

Estos son los mejores zapatos para empezar con buen pie la vuelta al cole / Archivo

Ropa y material de segunda mano

4. El consumo colaborativo es otra importante forma de ahorro (y también reduce el impacto sobre el medio ambiente). Existen iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar de segunda mano entre padres y asociaciones escolares.

Programas de libros

5. También es aconsejable consultar los programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios. Aunque por lo general hay que solicitarlo con varios meses de antelación.

Organización de los libros en en programa Releo. / Imagen de archivo

Préstamo de lecturas

6. Para las lecturas recomendadas, la opción más económica siempre será tomarlas prestadas de las bibliotecas. Pero también puede preguntar en el AMPA, a veces gestionan el préstamo o la venta rebajada de libros ya usados por otros alumnos del curso anterior.

Comparar precios

7. Por último, si su hijo ya es mayor y va a necesitar una tableta o un ordenador portátil, compare modelos y precios en distintos comercios. Una misma marca puede costar hasta 150 euros menos en función de la tienda que finalmente elija.

Todos estos consejos y trucos contribuirán a hacer más llevadera la vuelta al cole, al menos a nivel económico.