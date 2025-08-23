Un pueblo vaciado por los incendios de Asturias: “Un día como hoy tendríamos que dar unas 150 comidas… Hemos dado cuatro”

El humo se cuela por la canal del Texu como un río espeso, cubriendo de cobre el horizonte. En Bulnes, el silencio es tan extraño como inquietante: terrazas vacías, puertas cerradas, un eco apagado que recuerda más al invierno que a un domingo de agosto. Aún no han dado las tres de la tarde y, entonces, aparece él. Mochila al hombro, paso firme, como quien regresa de un viaje secreto. Alfonso Núñez no sabe que Asturias arde. No ha visto las noticias, ni ha escuchado la alarma. Camina entre la ceniza como si el fuego fuese un rumor lejano, ajeno a la urgencia que había vaciado el corazón de los Picos de Europa.

"No hay nadie", dice, mirando al cielo en el que se mezclan las nubes y el humo. Su destino: el refugio Jou de los Cabrones, el mismo del que, en esa misma mañana de domingo, habían desalojado a los 30 senderistas que quedaban.

Se entera, en ese momento, del fuego que prende la cordillera, pregunta la ubicación de los focos, se sorprende, duda y continúa un camino inexacto, en medio de una ruta desierta, en la montaña asturiana.

La ruta hacia Bulnes, ayer, desierta y con el cielo anaranjado por el efecto de los incendios. / S. B.

Domingo, 17 de agosto de 2025. Pleno corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa. Lo que en cualquier otro momento del año sería un ir y venir de excursionista es una inusual calma. Los tres incendios que abrasan la cordillera Cantábrica obligaron a desalojar el Parque Nacional y a cerrar el funicular de acceso a Bulnes, que un día como ayer tendría que haber transportado a unas mil personas. "Parece enero, es una imagen extraña", comenta Adriana de la Torre, del bar Bulnes.

En la entrada al funicular, en Poncebos, un cartel advierte de la situación: "Como medida preventiva, ante los incendios forestales, se ha suspendido la ruta a Bulnes". Salvo para los residentes. En la subida, la veintena de asientos de este singular ferrocarril de montaña va vacía. Este domingo nadie escuchó las cotidianas explicaciones de cómo la máquina asciende 2.225 metros en 8 minutos. Y tampoco se comentaron las vistas al llegar a tierra.

Los Picos de Europa se habían cubierto de una niebla naranja, por efecto de los fuegos, y Bulnes, entre humo y silencio, parecía hacer honor al sobrenombre de la montaña más icónica de la región, el Naranjo de Bulnes, el picu Urriellu para los asturianos.

Veinticuatro horas antes, en la tarde del sábado, un pitido casi apocalíptico con una señal amarilla y un mensaje apareció en la pantalla de los móviles de quienes allí se encontraban: "Abandone cualquier actividad en el medio rural". A cuenta gotas, el pueblo se fue quedando en su silencio natural.

El montañero Alfonso Núñez, bebiendo en la fuente de Bulnes. / S. B.

Una estampa que a los lugareños les evocaba la pandemia. Como entonces, no estaba de más utilizar la mascarilla: "Llueve ceniza; limpias y al minuto está todo igual", decía con resignación Begoña Martínez, del bar La Casa del Puente. En el negocio tuvieron que tomarse "descanso forzado" en un domingo de pleno agosto: "Un día como hoy tendríamos que dar unas 150 comidas. Hemos dado cuatro", resume Pablo Trapero.

Las recomendaciones de abandonar los Picos de Europa tenían un doble propósito. Por un lado, el humo podía ser perjudicial, tanto para la salud como para la visibilidad en las zonas más altas. Y por otro, como consecuencia directa, el Principado necesitaba a todos los efectivos de emergencias combatiendo el fuego: en caso de accidente, sería muy difícil el rescate.

A primera hora de ayer, la Guardia Civil informaba a los poquísimos montañistas que se lanzaron a los Picos: "Si pasa algo no hay efectivos". "Así nos lo dijeron", aseguró Verónica Martínez, quien hizo ayer la ruta junto a su marido, Martín Van Es. Ambos viven en Holanda, y lo de ayer en cierta medida les pareció un "regalo": "¡Estamos solos y con estas vistas?".

Al caer la tarde, la montaña, despojada de sus visitantes, respiraba un silencio denso, como si también ella hubiese decidido recogerse antes de tiempo. Desde Bulnes, la bajada de vuelta hacia Poncebos fue también insólita, envuelta en un aire dorado y cenizo. El domingo llegó a su fin con la misma quietud con la que había empezado. En el camino de regreso se dejaba sentir el susurro del fuego, un recuerdo del día en que los Picos de Europa estuvieron cerrados.