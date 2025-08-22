Última hora de los incendios en España | Mejoran las perspectivas para sofocar los fuegos graves activos en España y el regreso de los evacuados

Sánchez agradece a Von der Leyen el apoyo de la UE en la lucha contra los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a través de la red social X a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el apoyo de la UE en la lucha contra los incendios forestales que asolan España. Sánchez ha contestado a un mensaje de Von der Leyen, que horas antes había explicado en esta misma red social que ambos habían conversado sobre los incendios forestales. En su mensaje, la mandataria europea reafirmaba el compromiso de Europa en la lucha contra el fuego, al recordar los efectivo de la UE que ya trabajan sobre el terreno en España, que contará con el apoyo del Fondo Europeo de Solidaridad para su recuperación. "Estamos siendo testigos de la mejor Europa. La que nos protege frente a la adversidad. Así se lo he trasladado a @vonderleyen, con quien he hablado de la necesidad de seguir apostando por el Mecanismo Europeo de protección civil. Contaremos con su ayuda para recuperarnos también", ha escrito el presidente Sánchez. España cuenta ya con medios de ocho países europeos para combatir los incendios forestales, que operan bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Esta tarde han llegado nuevos efectivos, en concreto 51 bomberos forestales de Rumanía y un equipo de 20 bomberos forestales de Grecia para comenzar a actuar este viernes. "Unidad, solidaridad y cooperación. Gracias por vuestro apoyo ante los incendios que asolan a nuestro país", ha concluido Sánchez en su mensaje.