Reventones y tormentas con granizo barren el interior de la Comunidad Valenciana

Diversas tormentas, muchas de ellas con granizo, han recorrido el interior de la Comunidad Valenciana este viernes. La jornada ha arrancado con un aviso amarillo por posibles tormentas fuertes cargadas con agua y granizo. Sin embargo, Aemet ha elevado la alerta a a nivel naranja por precipitaciones de carácter todavía mayor en el interior de Valencia y litoral norte de Alicante. Unas lluvias que podrían acumular 30 litros por metro cuadrado e incluso 40 de manera localizada.

Las imágenes por radar confirman la presencia de supercélulas tormentosas recorriendo el interior de la Comunidad Valenciana. Una fenomenología que podría descargar agua con mucha fuerza en puntos localizados de las comarcas de la Hoya de Buñol, el Valle de Ayora, la Canal de Navarrés, la vall d'Albaida y la Costera.

Así han quedado las calles en Ontinyent / Agustí Perales Iborra

Las supercélulas han rociado intensamente el interior de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, y el frente se ha abierto hacia la costa. Los pluvióemtros de AVAMET que más agua están registrando son el del Toro, Alpuente, Villena, Xodos, Ayora, Gandia, Benigembla, Ràfol d'Almunia, Orba y Pego. Unas lluvias que están siendo especialmente fuertes en Alpuente con 60mm/h y el Toro, 57,6 mm/h.

Vecinos se ayudan entre sí en Zarra

La fuerte granizada caída este medio día entre las 13 y 14 horas ha sorprendido a la población de Zarra con una intensidad inusual. En apenas media hora, el agua bajaba con fuerza por todas partes, según cuentan los propios vecinos, y llegó a entrar en varios garajes y viviendas.

La situación ha obligado a movilizarse rápidamente, y han sido los propios vecinos y vecinas quienes se han ayudado entre sí para achicar el agua y contener los daños. Con todo, las macetas rodaban calles abajo con un volumen de agua que parecía una cascada. Las calles, además, han acumulado hielo de la granizada, lo que obliga, también, ha extremar las precauciones para conducir y moverse por el pueblo.

El ayuntamiento ha cerrado la piscina municipal al público tras la tromba de agua que ha descargado sobre este pueblo del Valle de Ayora-Cofrentes que no llega a los 400 habitantes.

La tormenta con granizo inunda Ontinyent

El frente tormentoso que ha recorrido el interior de la provincia de Valencia este mediodía ha descargado con fuerza sobre Ontinyent. Según los datos facilitados por Avamet, se han registrado hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos.

Según explica Avamet, la tormenta ha sido fruto de un reventón humedo que ha producido fuertísimas rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La tormenta ha asolado Ontinyent en apenas unos minutos y ha inundado algunas calles de la población.

Granizo en Ontinyent / Agustí Perales Iborra

Últimos coletazos

Las tormentas han recorrido la Comunidad Valenciana de norte a sur. Tal como explica Aemet, ya se encuentran en fase de disipación. El punto de mayor actividad ha sido en las comarcas del interior de Valencia, concretamente en el Valle de Cofrentes-Ayora, y con trayectoria hacia el sureste hacia zonas de la Costera, la Vall d'Albaida y el Comtat, para ir disipándose en la Marina Alta al acercarse al mar.

Emergencias ha tenido seis incidencias por achiques, desprendimientos y daños en inmuebles en la provincia de Valencia, de los que destacan los desprendimientos de la cubierta en el techo de un supermercado y naves industriales, así como caída de árboles; y ocho en Alicante, donde han tenido que intervenir por el rescate de vehículos y caída de cornisas en Cocentaina.

