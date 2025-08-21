Galicia supera las 87.800 hectáreas quemadas en incendios no apagados y registra dos nuevos en Pontevedra

La oleada de incendios que desde hace dos semanas afecta a Galicia calcina ya 87.840 hectáreas en fuegos no apagados y registra dos nuevos focos en Vilaboa y Oia, ambos en la provincia de Pontevedra.

Así se desprende de los últimos datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural que recoge que los fuegos activos son cinco en la provincia de Ourense que afectan a 78.600 hectáreas y estabilizados hay actualmente siete, todos ellos en la provincia ourensana, que calcinan 9.249 hectáreas.

El mayor incendio es el de Larouco, en la parroquia de Seadur, que calcina 30.000 hectáreas en territorio gallego y ya es el cuarto más grande de la historia de España.

También permanecen activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que se unieron en único foco que afecta a 19.000 hectáreas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Eculqueira (10.000 hectáreas); y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio (2.600 hectáreas).

Asimismo, a estos incendios hay que sumarle dos, que comenzaron en la tarde de este jueves, en los municipios de Vilaboa y Oia, en la provincia de Pontevedra, donde está activa la Situación 2 por la proximidad a las casas.

En cuanto a los fuegos forestales estabilizados se encuentran: el de Carballeda de Avia y Beade, parroquia de Vilar de Condes y As Regadas (4.000 hectáreas); Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); Maceda, parroquias de Santiso y Castro de Escuadro que se unieron en un único foco, (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); en Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); en Riós, parroquia de Trasestrada (20 hectáreas); y en Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Controlados y extinguidos

Asimismo, está controlado el incendio de la Agolada, parroquia de O Sexo, que afectó a 400 hectáreas, y quedó extinguido el de O Saviñao, parroquia de Chave, que calcinó 65 hectáreas de superficie rasa.