¿Qué cubren los seguros en casas y explotaciones afectadas por incendios? Advierten del peligro del infraseguro

Los incendios forestales que siguen afectando en estos momentos a buena parte del noroeste peninsular, dejan tras de sí no sólo una enorme devastación, sino una gran incógnita para los afectados: ¿qué cubren los seguros de hogar y de explotaciones agrícolas ante circunstancias de este tipo? ¿se va a recibir indemnización por lo perdido?

Uno de los grandes problemas que afl ora tras un incendio es el infraseguro, tanto en hogares como en explotaciones agrícolas. En base al capital de continente y contenido que tengas asegurado, la indemnización por los daños tendrá un valor menor o mayor.

“En zonas rurales, la implantación del seguro de hogar ronda el 60% y además suele ser una tónica común que los seguros no estén hechos correctamente, ya no sólo en viviendas sino también en explotaciones agro-ganaderas”, señala Pablo Pareles, director de la correduría de seguros Roams Insurtech.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo / EFE

“Muchos clientes piensan que ahorran al declarar un valor menor de su casa o de su ganado, pero lo que consiguen realmente es reducir también la indemnización en caso de siniestro”, manifi esta Pareles. Por ejemplo, si una vivienda que debería estar asegurada por 150.000€ se asegura por 75.000€, y el fuego afecta a la mitad de la casa, la compañía aplicará la regla proporcional, indemnizando únicamente 37.500€. Es decir, hasta un 75% menos de lo que correspondería si la póliza estuviera correctamente hecha. “Si no se declaran todas las condiciones reales del riesgo: continente, contenido, ganado, hectáreas, etc., ni el seguro ni el Consorcio de Compensación de Seguros no responden de forma íntegra”, sentencia.

Imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla / Archivo

Qué cubren los seguros en caso de incendio

En el caso de una vivienda, la cobertura frente a un incendio forestal suele estar incluida en el seguro de hogar. Sin embargo, si la inspección posterior detecta incumplimientos como la falta de limpieza de la parcela o la ausencia de una franja cortafuegos, la aseguradora podría reducir o denegar la indemnización.

Para las explotaciones agrícolas y ganaderas, la situación es similar: el seguro agrario contratado puede cubrir los daños, pero su validez depende de que el titular haya cumplido con sus obligaciones preventivas. Esto incluye labores de desbroce, retirada de restos vegetales y, en muchos casos, la prohibición de utilizar maquinaria en determinadas franjas horarias durante periodos de alto riesgo.

Incendio de una nave en Cubo de benavente / José Luis Fernández / LZA

Cuando el siniestro se considera un ‘riesgo extraordinario’ -como ya ha avanzado el propio Pedro Sánchez cuando ha anunciado que el próximo martes en el Consejo de Ministros se declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios-, es el Consorcio de Compensación de Seguros quién asume las indemnizaciones, siempre que la póliza incluya la cobertura de incendio.

Y un punto especialmente conflictivo surge cuando el incendio se propaga desde un monte colindante, sobre todo, cuando el monte es privado y pertenece al mismo titular de la póliza. En este caso, la aseguradora podría alegar negligencia si el terreno no cumplía con los requisitos de mantenimiento y seguridad. Por contra, si este terreno es de titularidad pública y no estaba en condiciones, el asegurado que haya cumplido con sus propias medidas preventivas mantendrá la cobertura.