Ibiza agota en 20 días de agosto el límite de entrada de 4.148 vehículos

El Consell de Ibiza insta a las navieras a que informen a sus pasajeros de las consecuencias de viajar a la isla con sus vehículos sin haber obtenido autorización para circular por la isla durante el período de aplicación de la restricción, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, después de que se haya agotado en un total de 20 días de agosto el cupo previsto de 4.148 coches. Como este mes se ha superado por primera vez el máximo diario aprobado por el Consell, el gobierno insular del PP acordó el pasado día 7 ampliar diversos aspectos técnicos, en lo que concierne a las navieras, para evitar el incumplimiento de la ley.

En concreto, el Consell pide a las compañías que amplíen la información que se facilita a los usuarios en la compra de un billete a través de internet al objeto de que se especifique que las navieras se encargarán de gestionar la autorización y el pago de la tasa (de un euro al día) «siempre que exista contingente disponible para las fechas solicitadas»; es decir, que no se haya superado el cupo de 4.148 vehículos diarios. En la instrucción anterior del Consell, el texto informativo no incluía esta especificación.

Además, la institución insular también requiere a las compañías que durante el proceso de venta de pasajes informen expresamente al usuario, en el caso de que se haya superado el cupo, de esta circunstancia con la advertencia del régimen sancionador al que se enfrenta. Hay que tener en cuenta que el Consell no puede prohibir la entrada de vehículos a la isla, pero sí multar a todos aquellos que lo hagan sin haber obtenido previamente la correspondiente autorización.

Advertencia del Consell

En el intercambio diario de información (venta de billetes con vehículo) entre las navieras y el Consell, este último informa de las fechas en las que ya se ha rebasado el máximo previsto de 4.148 vehículos. El Consell ha advertido a las compañías de que en 20 días de agosto ya se ha agotado la venta máxima de billetes para el transporte de vehículos autorizables para circular por la isla durante el período de restricción.

Hasta agosto, como no se había superado el cupo, todas las ventas de viaje con vehículo obtenían directamente la autorización en el proceso del traslado de la información al Consell. Ahora ha cambiado. No basta con que las navieras envíen a diario las matrículas de los vehículos que prevén trasladar a la isla, sino sólo los que tengan cabida dentro del cupo.

Aparte, las navieras tienen la obligación de informar a los pasajeros que proyectan viajar a la isla con su coche de que ya se ha superado el máximo previsto, y, por tanto, que no pueden obtener el permiso, y las posibles consecuencias de viajar igual a la isla con su vehículo, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros, y hasta 30.000 euros si se reincide en el plazo de un año.

Sin posibilidad de multar

Por el momento, ante la falta de acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT) para el acceso a su sistema de datos, no se puede verificar el incumplimiento de la normativa y, por tanto, la tramitación de expedientes de sanción.

Por el momento, el Consell de Ibiza recopila las matrículas recogidas por la cámara instalada en el puerto, también en los controles montados por los inspectores de transporte y las policías locales, para comprobar posteriormente, cuando la DGT facilite al Consell el acceso a su sistema de datos, si los vehículos tienen o no domicilio fiscal en la isla y, en caso negativo, verificar si habían obtenido autorización para circular por la isla durante el período de restricción. El Consell tiene un plazo de dos años para la tramitación de las multas.

En los controles, ni los inspectores ni los agentes policiales detienen vehículos, según el Consell, para pedir a los conductores documentación (domicilio fiscal del coche y permiso para circular) y se supedita el control del cumplimiento de la nueva ley al cruce de datos cuando la DGT facilite al Consell el acceso a su información.

