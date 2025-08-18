Incendios forestales
Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León
El vehículo sufrió un accidente en el municipio de Espinoso de Compludo, cerca de Ponferrada, durante las labores de extinción del incendio de Yeres
Se trata del tercer fallecido por los focos activos en la provincia, y el cuarto en toda España desde el inicio de la oleada de incendios
EFE
Valladolid
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.
El bombero muerto es el conductor de la autobomba.
Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- El fuego de la Alta Sanabria mejora algo tras provocar el caos y la impotencia
- Accidentados encierros taurinos en dos pueblos de Zamora
- Puebla de Sanabria regresa al medievo
- Los incendios de Zamora, sin reproducciones durante la noche