Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 17 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 17 de agosto de 2025 es: 08, 23, 34, 40 y 49, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- El fuego de la Alta Sanabria mejora algo tras provocar el caos y la impotencia
- Accidentados encierros taurinos en dos pueblos de Zamora
- Puebla de Sanabria regresa al medievo
- Los incendios de Zamora, sin reproducciones durante la noche