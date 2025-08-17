¿Incendiario o pirómano? Esta es la diferencia

La mano del hombre está detrás de muchos de los incendios que llevan días arrasando la provincia de Zamora pero también otros muchos lugares de la geografía española. En ocasiones son imprudencias, pero por desgracia también hay quien provoca fuegos de forma totalmente consciente. En este caso, ¿son pirómanos o incendiarios?

Cuarto día incendio puercas / José Luis Fernández / LZA

A pesar de que en la Real Academia de la Lengua ambos términos aparecen como sinónimos, hay un matiz entre ambos: el perfil psicológico.

Un incendiario quema de manera consciente y lo hace movido por un motivo: rabia, ira, venganza o interés económico. Sin embargo, los pirómanos, aunque también deliberadamente, lo hacen como consecuencia de trastornos y psicopatologías. Por ello suelen ser reincidentes y con el fuego buscar eliminar su malestar psicológico y conseguir altos niveles de tensión y excitación.

Tanto pirómanos como incendiarios son hombres casi al 100%, ya que las mujeres apenas representan un 7%.

Penas

Según el Código Penal, si una persona provoca un incendio que suponga "un peligro para la vida o integridad física de las personas", la pena será de 10 a 20 años de prisión.

Sin embargo, los datos oficiales aseguran que en los últimos años solo un tercio de los incendios investigados han acabado en condena porque acreditar judicialmente que ha sido provocado intencionadamente, y no por accidente, es complicado.

Entre 2014 y 2023 se detuvieron en toda España 3.600 personas por quemar más de un millón de hectáreas de suelo forestal.