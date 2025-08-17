Felipe VI visita el cuartel de la UME para reconocer su labor contra la "voracidad" de los incendios

El rey Felipe VI ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha agradecido el trabajo de estos militares contra la "tremenda voracidad" de las llamas, a la vez que ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos para que estén atentos a las indicaciones de las autoridades y eviten posibles riesgos.

Felipe VI se ha trasladado al cuartel, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), para recibir la última información sobre despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios.

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el rey ha escuchado al teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, y a los jefes de los distintos batallones que están desplegado en las diferentes comunidades autónomas.

El Rey ha puesto de manifiesto la capacidad de liderazgo de la UME y ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran y el orgullo por su labor en la lucha contra los incendios.

Asimismo, ha manifestado su voluntad de acudir sobre el terreno a zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejen.

De boca de los responsables de la UME, el monarca ha podido escuchar que la situación es "extremadamente crítica".

El rey ha trasmitido su reconocimiento y gratitud a estos militares que están "dándolo todo, por encima a veces incluso de sus capacidades personales en algunos momentos" y con "la impotencia de luchar contra un monstruo que avanza con voracidad tremenda y no se frena fácilmente con los medios tradicionales".

"Pero ahí seguís, luchando contra ello y haciendo lo más importante: proteger y atender a la sociedad civil", ha dicho el Rey, no sin antes agradecer el trabajo de todos los efectivos, no solo los militares, que están luchando contra el fuego.