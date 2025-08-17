La ciudad alucinante se vuelca con su hijo predilecto, el gran Pencho Cros

La sexagésima cuarta edición de los premios al flamenco más importante y de más prestigio universal, no ha sido ajena al reconocimiento público de Pencho Cros Aguirre (1925 - 2007) en el centenario de su nacimiento. El unionense, ganador de tres Lámparas Mineras –el único en la historia que las ha ganado– pertenece ya al glorioso Monte Olimpo de los cantes minero-levantinos junto a Rojo El Alpargatero (Nacido en Callosa de Segura pero afincado toda su vida profesional en La Unión, donde está enterrado, además de ser el artífice primordial de dichos siete cantes) Concha La Peñaranda, Emilia Benito, Antonio Piñana, o Chilares y Pedro El Morato, estos últimos, aunque almerienses, al igual que El Alpargatero, desarrollaron su rica creatividad cantaora en la ciudad minera. Por todo eso, por ser y estar entre los grandes, se merece los reconocimientos, pasados y actuales, y por dejar escuela en muchos otros artistas, como es el caso del mediático Miguel Poveda. En cuanto a los reconocimientos pasados y en vida: calle con su nombre; busto en el Museo Minero (junto al de Esteban Bernal persona decisiva en la creación del Festival desde su condición de alcalde); Medalla de Plata; Hijo Predilecto de La Unión; Castillete de Oro del Festival en dos ocasiones (1988 y 2008, este a título póstumo); Emblema de Alfonso X El Sabio por la Universidad de Murcia y las Medallas de Oro de las peñas de Murcia y La Unión.

Gregorio Moya y Paco Cortés. Lámpara minera. / F. R. L.

En cuanto a los homenajes por el centenario, no cerrados todavía, y a título póstumo: Medalla de Oro de La Unión (7-2-2025); la excelente conferencia del profesor de la Universidad de Murcia José Francisco Ortega, también unionense, e ilustrada por el genio del flamenco, Ricardo Fernández del Moral "Pencho Cros y los cantes minero – levantinos" (14-3-2025); la entrañable exposición fotográfica colectiva "Pencho Cros en la memoria"(25-4-25 a 12-9-25); La Tertulia "Caldero, muga y cante bueno, de ese que pellizca. Reflexiones y vivencias en torno a Pencho Cros2 conformada por intelectuales y amigos del entorno del cantaor (25-4-2025) con Luis Perdiguero al cante y Antonio Muñoz al toque; presentación del "Fondo audiovisual sobre Pencho Cros en el archivo municipal de La Unión" con recital de los artistas flamencos unionenses (31-5-2025); también incluido dentro de los actos del aniversario "Arquitectura modernista en La Unión", impartida por el arquitecto restaurador José Antonio Rodríguez Martín e ilustrada por Bastián al cante y Antonio Muñoz a la bajañí (18-6-2025); el decano de Economía y Empresa de la UCAM y preclaro cronista oficial de La Unión, Gonzalo Wandosell, dictó la conferencia "Pencho Cros: un caballero sin espada" con José Antonio Chacón al cante y Pablo Barrionuevo al toque (24-7-2025); finalmente y, sobre todo lo demás, por su trascendencia presente y futura, la edición de un doble CD, que desde el momento de su presentación ya se ha convertido en objeto de veneración y culto flamenco: "Los flamencos cantan a Pencho Cros". Treinta y tres cortes y una veintena de artistas, protagonizados por lo más selecto de la historia del Festival, declarados devotos del penchismo, y acompañado por un completo libreto de cuarenta y ocho páginas. Un prodigio de la edición en el que está la admirable creatividad de Esteban Bernal Aguirre, la generosidad productora de Miguel Jiménez y la maquetación y diseño de Francisco Silvente, pero sobre todo, en esta ilustre iniciativa, como en todo lo concerniente a los actos del centenario, está la prodigiosa mano del esencial Manolo Navarro Jiménez, y, como siempre sin que se note su indispensable presencia, uno de los mejores gestores del mundo del flamenco, en el más amplio sentido del término -por no decir, el mejor- de las últimas décadas. Por eso no puede entenderse su desaprovechamiento como persona clave para La Fundación, en el complejísimo entramado de este grandioso Festival Internacional, tareas de coordinación esenciales, que el unionense ha ejercido y demostrado su valía de forma impecable durante tantos años, contribuyendo a su esplendor en todo el orbe.

Isco Heredia y Antonio Muñoz. / F.R.L.

El disco fue presentado por Navarro acompañado de Bernal y Silvente, cerrando el acto el cante de Jesús Corbacho (Lámpara 2024) y el toque de Álvaro Mora (Bordón Minero 2022). En la sala, abarrotada hasta el último rincón, se encontraban Jeromo Segura (Lámpara 2013) y Ricardo Fernández del Moral (Lámpara 2012) a los que invitó Corbacho para cerrar el acto de forma altamente emotiva, cantando cada uno por una de sus mineras ganadoras.

Galardonados con El Premio Pencho Cros. De izda. a dcha. / F. R. L.

Obviamente en todos estos eventos el ayuntamiento de La Unión y La Fundación Cante de las Minas han sido los organizadores y patrocinadores, por lo que de ellos hay que destacar su cabeza visible, alcalde y presidente de ambas instituciones, Joaquín Gabriel Zapata García. Su enorme afición flamenca, su juventud y proximidad, dedicación y compromiso, excelente presencia institucional, unidos a su inteligencia, sensatez y bonhomía, hacen de él la persona clave para llevar a buen puerto la nave de La Unión con sus dos pedanías: Roche y Pormán. Así mismo, las riendas de La Fundación. Cuenta con Julio García Cegarra como nexo necesario de la complejísima maquinaria que mueve El Festival y todo lo que ello conlleva. También tengo que hacer una mención muy especial a la jefa de prensa del Festival, la eficientísima Lydia Martín, un dechado de virtudes desde su rol y su condición profesional de periodista de raza.

Ostalinda Suárez y Juanma Moreno. / F. R. L.

En general viajo todos los años al Festival, reconozco -y me enorgullece- mi adicción, no sólo a la cita concursal si no a todo lo que encierra esta mítica ciudad minera: su sierra, su historia, su cultura, la diversidad de procedencias genealógicas y su espectacular entorno murciano, sintiéndome siempre un unionense más. Viajo siempre en estas fechas, para centrar mi visita de forma casi exclusiva en los cuatro días de competición artística y su agenda cultural, sin perder de vista el excepcional entorno con todo lo que ofrece. Las galas que pretenden dar relumbrón al Festival, y, por lo tanto, se hace necesaria su programación, no me interesan más allá de valorar su contenido artístico y este año veo que han ofrecido un variado y buen elenco.

Portada del disco Los flamencos cantan a Pencho Cros. / F. R. L.

En cuanto a la agenda cultural, quiero destacar el premio "Esteban Bernal Velasco" al Conservatorio Superior de Música de Cartagena en el centenario de su fundación, además de ser el primero de España en implantar la Especialidad de Flamenco; la Medalla de Oro del Festival al Teatro Real de Madrid por su selecta y continuada programación de flamenco. Así como los premios "Pencho Cros" al tocaor Antonio Carrión, al cantaor y escritor, Juan Pinilla, al investigador Antonio Conde y al experto en audiovisuales Pedro J. Bernal, el querido Chiqui.

Foto de familia en la presentación del disco. / M. J. B.

Respecto al devenir de la fase concursal con sus semifinales (miércoles, jueves y viernes) y final el sábado día 9, decir, que, en conjunto, el nivel no ha sido alto. Destacaría sobremanera de los cuatro días la excelente ejecución de los cuatro cantes presentados (minera, taranta, media granaina y granaina y soleares, grandiosas estas últimas) por el linarense Francisco Javier Heredia Hernández, Isco Heredia. No sólo fue lo mejor de esta edición, también en comparativa, con otras anteriores. Paradójicamente por soleares no pasó a la final. Cosas del jurado. Tampoco pasó el navarro Jesús Carbonell para optar al Bordón Minero, siendo como fue su ejecución magistral. Curiosamente los dos son gitanos, y los dos hicieron méritos, uno para estar en la final como mínimo y el otro para alzarse con la preciada Lámpara Minera. Un Festival en el que no abundan como debieran los artistas gitanos, y desde luego no es por la organización, impecable en ese sentido, de hecho, los dos guitarristas oficiales durante muchos años, lo son. También digo que a la final no pasó, y se le echó de menos, Bernardo Miranda. Tampoco su acertada ejecución fue entendida por los jueces. Como tampoco fue correspondida la digna actuación de José Antonio Romero, El Perrito, que, aunque si pasó, se quedó sin premio alguno. Finalmente destacar la creativa presencia del grupo extremeño compitiendo por el Filón, con la flauta solista de María Antonia Suarez, Ostalinda Suarez, asimismo gitana y que se quedó con el segundo premio.

Respecto al ganador de La Lámpara Minera, además de los cuatro primeros premios a los que optó, poco o nada que decir, el fallo del jurado es inapelable. Efectivamente, el manchego Gregorio Moya Lara fue el triunfador absoluto, ganador de cuatro premios (minera, cartagenera, malagueña y mariana) y La Lámpara. Pero no de cinco y La Lampara, como publica un crítico en un diario de tirada nacional y gran difusión, al compararlo con el también manchego, el gran Ricardo Fernández del Moral. El de Daimiel ha sido el artista que más premios ha obtenido en un solo certamen en la historia del Festival, ganando los cinco cantes a los que se presentó en 2012 (minera, taranta, malagueña, soleares y toná), y lógicamente, la preciada Lámpara Minera, que, por cierto, presentó en Zamora unos días después traído por la cincuentenaria Peña Cultural Flamenca "Amigos del Cante".