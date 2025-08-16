En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios en toda España
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas y este viernes han resultado heridos en León cuatro miembros de la UME
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Los medios aéreos de extinción se incorporan a los 17 grandes incendios que afectan a Castilla y León
Los medios aéreos de extinción de incendios se están incorporando gradualmente esta mañana a los once incendios de nivel 2 y seis de nivel uno que hay ahora mismo en Castilla y León y que han provocado nuevos desalojos durante la madrugada en El Bierzo y cortes de más carreteras. La provincia de Salamanca, que este pasado viernes padeció una situación muy complicada con declaraciones de nuevos incendios, se enfrenta a dos fuegos de gravedad potencial 2 en El Payo, con 1.500 desalojados, y San Cristóbal de los Mochuelos con 40 desalojados en Cerezal de Puertas y El Gro. El incendio declarado en La Alberca se mantiene en nivel 1 ya sin riesgo para los vecinos, y el de Gallegos de Argañan, Serradilla del Arroyo y la Sagrada están activos pero sin ningún tipo de riesgo.
Equipos de extinción protegen a la población que se negó a abandonar Porto (Zamora)
Equipos de extinción de la Junta de Castilla y León en Zamora han permanecido esta pasada noche en los accesos del casco urbano de Porto (Zamora) para proteger a la población de esa localidad en caso de que la evolución del incendio declarado en ese municipio limítrofe con Ourense y León avanzara hacia el pueblo, según han informado a EFE fuentes del operativo. Durante la última noche ese ha sido el incendio forestal que ha concentrado los mayores esfuerzos de los medios de extinción de Zamora, que además han vigilado que no se produjeran reproducciones en el incendio de Castromil, también en la Alta Sanabria, ni en los de Puercas y Molezuelas de la Carballeda, este último el más grave con 31.500 hectáreas quemadas y dos personas fallecidas.
Continúa cortada la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia a causa de los incendios
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida al tráfico como consecuencia de los incendios forestales, que también afectan a otros tres tramos de la línea convencional de trenes. Según ha informado Adif este sábado en la red social X, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.
Doce carreteras afectadas por los incendios, dos de ellas nacionales
Doce carreteras, dos de ellas nacionales, siguen afectadas por los incendios forestales en Castilla y León y Extremadura, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizados a las 9.40 horas de este sábado. Las carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres: en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido Sevilla a la altura del Casar de Cáceres.
Los incendios en El Bierzo en León se complican y evacuan de madrugada tres pedanías de Ponferrada
Los incendios forestales de Yeres y Llamas de Cabrera, que se mantienen en nivel 2 de gravedad en la provincia de León, han empeorado en las últimas horas y ha sido necesario desalojar a 330 personas más de tres pedanías de Ponferrada. La Policía Nacional ha procedido a evacuar de madrugada a Espinoso de Compludo (80 personas), San Cristóbal de Valdueza (200 personas) y Manzanedo de Valdueza (50 personas), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.
El fuego de la Alta Sanabria en Zamora mejora algo tras provocar el caos y la impotencia
El fuego llegado de Galicia a la Alta Sanabria y el originado al parecer por un rayo en Porto siguen descontrolados, aunque la situación tiende a mejorar en el primero, en el que se han quemado 30 hectáreas en Zamora, y a empeorar en el segundo, porque ha avanzado "de forma descontrolada y peligrosa", según la Junta de Castilla y León. Entre vecinos y alcaldes de la zona se palpa la desesperación. Esos incendios han traído el caos a las comunicaciones por carretera y tren con Galicia y la necesidad de que 1.500 vecinos pasen su segunda noche fuera de sus casas, aunque los de Castromil regresaron ayer a última hora. Trece medios aéreos y numerosos terrestres se emplearon a fondo para extinguir las llamas, tanto en Castromil como en Porto, donde ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros hora dificultaban las labores.
Leer la noticia completa
La catástrofe se agrava y Galicia pide más medios al no poder contener los incendios
Mientras los servicios de extinción trabajan a destajo para frenar el avance imparable de las llamas del sureste de Ourense, fuegos ya estabilizados se reactivan y surgen otros nuevos que obligan a decretar el nivel 2 de alerta por cercanía a núcleos poblados. La virulencia de esta ola incendiaria lleva a Galicia al límite. Los múltiples focos, un cóctel meteorológico "perfecto", la extensión de unos frentes que se alargan decenas de kilómetros, la mala visibilidad por el humo y la dificultad de acceso a algunas zonas hacen que el trabajo de las brigadas y medios aéreos sea titánico, pero, al menos de momento, también infructuoso.
Leer la noticia completa
Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos. "Sin olvidar -añade- la respuesta inmediata cuando el fuego se declara".
Diez carreteras permanecen cortadas por los incendios, dos de ellas nacionales
Diez carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, según el cuadro de mandos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT). Todas las vías cortadas en estos momentos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura.
El fuego de Ávila comenzó en tres focos y ha quemado ya 3.000 hectáreas
El incendio que se declaró a las 13.50 horas en el término municipal abulense de El Herradón de Pinares y posteriormente se extendió durante la tarde de este viernes hacia la capital, se inició en tres focos y, desde entonces, ha quemado unas 3.000 hectáreas, en un perímetro de 30 kilómetros. Los datos han sido remitidos por la Junta de Castilla y León a los periodistas a través de las declaraciones de Ángel Iglesias, director técnico de Extinción, quien ha relatado la velocidad con la que se ha expandido este fuego, favorecido por el viento, las elevadas temperaturas y la escasa humedad.
