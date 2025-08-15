En Directo
Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
El abandono de más de 176.000 hectáreas agrícolas convierte el monte valenciano en un "polvorín"
El campo valenciano sufrió el abandono de 2.770 hectáreas de cultivos abandonados el año pasado en la Comunitat Valenciana, según revela un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) elaborado a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura difundido en diciembre. En el último lustro, la cifra asciende a 13.544 hectáreas, pero el número total de parcelas abandonadas alcanza ya las 176.446 hectáreas. Se trata de terrenos de campos antes fértiles ahora llenos de maleza y frutales secos, cargados de combustible para el fuego. Algo que sumado a la ausencia de precipitaciones y la falta de gestión forestal convierten al monte en un auténtico "polvorín", como coinciden expertos en la materia.
Los incendios aceleran su propagación en Ourense y en un día doblan las hectáreas calcinadas
Las llamas se extienden por el sureste de Ourense a una velocidad vertiginosa y en un solo día ya se ha duplicado la superficie quemada por incendios este verano superando las 31.700 hectáreas. El avance del fuego es imparable y la densa humareda que provoca está complicando las labores de extinción e impidiendo el uso de medios aéreos. En 24 horas ardieron 15.400 hectáreas, seis veces más que lo calcinado durante todo el año pasado. El ritmo de devastación del fuego se acelera: cada hora quedan arrasadas 640 hectáreas, o lo que es lo mismo, cada minuto que pasa arden 10 hectáreas, el equivalente a diez campos de fútbol. Al extenderse con tanta rapidez, los fuegos terminan confluyendo. Así, los dos focos del municipio de Chandrexa de Queixa ya son uno y suman 11.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo mayor incendio registrado en Galicia solo superado por el de O Courel en 2022.
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora.
El incendio de Valencia presentó 2 puntos calientes durante la noche
Los medios que participan en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ya ha arrasado alrededor de 504 hectáreas de superficie, han detectado durante la noche dos puntos calientes en los que se han "empleado especialmente", según informa Emergencias de la Generalitat.
Una reserva estratégica para responder a crisis o emergencias: así funciona el mecanismo rescEU que España ha activado para los incendios
España ha activado por primera vez esta semana el mecanismo rescUE para solicitar asistencia europea en la extinción de las decenas de incendios que están arrasando la península este verano, con 90.000 hectáreas quemadas y tres muertos en una semana. Analizamos cómo funciona el mecanismo que ha permitido la asistencia de dos aviones franceses y qué tipo de ayuda pueden solicitar los gobiernos de los Veintisiete.
Controlado el incendio forestal declarado en el municipio de Mijas
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado el jueves en la zona de Los Ortejones de Mijas. El fuego se declaró sobre las 15,45 horas, según Infoca, en una zona de monte bajo y seco. Hasta el lugar se desplazaron en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Posteriormente, se ampliaron los medios y se sumaron al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones. También colaboraron bomberos de Mijas y Marbella. La Guardia Civil cortó la carretera de La Cala a Entrerríos, pero no había problemas para acceder a La Cala Golf. Sobre las 18.15 horas, el incendio se dio por estabilizado, ya que no estaba controlado pero no presentaba frentes activos que hicieran avanzar las llamas libremente por lo que los medios desplegados se esforzaron aún más para su control, algo que se consiguió a las 21.20 horas, según anunció Infoca. Desde entonces 3 autobombas, 6 grupos de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones y 1 agente de medio ambiente trabajan para su completa extinción.
Desalojan a los vecinos por un incendio provocado en una zona de huerta de Murcia
Un incendio provocado llegó a amenazar a una zona residencial de El Palmar, en Murcia, este jueves por la tarde, indicaron fuentes policiales y de Emergencias. De hecho, dos familias tuvieron que ser desalojadas de sus domicilios, por precaución, aunque pudieron volver una vez que los bomberos resfrescaron la zona.
Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la tarde. En concreto, el fuego, que obligó a movilizar al helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se localizaba en el carril de los Murcias, junto al Reguerón y la A-30. Y comenzó a propagarse.
Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa el de Pallares
La comunidad autónoma de Extremadura tiene en estos momentos seis incendios activos y preocupa "especialmente" el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas, y al que se ha incorporado una sección de la UME para apoyar las labores de extinción.
"Hemos procedido a la evacuación de 40 personas y vamos a utilizar ES-Alert para confinar Villagarcía de la Torre", ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.
Del mismo modo, y sobre el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 4.600 hectáreas, Guardiola ha detallado que su evolución está transcurriendo "según lo previsto" y se seguirá avanzando durante la noche en las tareas de extinción.
Los vecinos de Villagarcía de la Torre (Badajoz) reciben un mensaje masivo de ES-Alert para que se confinen en sus casas
El 112 de Extremadura ha realizado un envío masivo de mensajes ES-Alert para que las personas que se encuentran en Villagarcía de la Torre (Badajoz) permanezcan confinadas en sus viviendas por riesgo de humo provocado por el incendio forestal de Pallares.
Así, el Centro 112 ha pedido a los ciudadanos que eviten salir del pueblo por sus medios y que sigan las instrucciones de los servicios de emergencia.
En estos momentos, la comunidad autónoma de Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa "especialmente" el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas.
Controlado el incendio forestal declarado en Aroche (Huelva)
El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado en la tarde del miércoles en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), que según las primeras estimaciones ha afectado unas 500 hectáreas.
Según ha informado el Plan Infoca, el control ha sido decretado a las 21.30 horas de hoy jueves, momento en el que continúan en tareas de remate y liquidación un dispositivo compuesto por dos autobombas y dos grupos de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.
El incendio se declaró en la tarde de ayer y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción y más de 150 efectivos por tierra.
