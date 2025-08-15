Solastalgia: así se llama la sensación de pérdida cuando un incendio arrasa tu pueblo y tu casa

Zamora arde. Las llamas, de nuevo. Vecinos que lo pierden todo y que luchan por salvar lo suyo porque sus casas también son su vida. ¿Y después qué? Cuando pasa todo, empieza todo otra vez. La reconstrucción no solo del pueblo que se ha quemado sino de la mente propia, que lucha por adaptarse a una nueva situación inesperada. Y es en este momento cuando un ser humano mira a su alrededor y no encuentra nada: esa sensación tiene nombre. Solastalgia.

La solastalgia es una forma de angustia o tristeza que se experimenta ante la pérdida o degradación del entorno natural o lugar de residencia debido a varios factores, entre ellos, los incendios. También por el cambio climático o la contaminación. Es, en definitiva, un sentimiento de pérdida y desarraigo incluso en el lugar que has nacido.

El término fue acuñado por el filósofo Glenn Albrecht en 2005 y combina las palabras latinas "solacium" (consuelo) y "algia" (dolor).

Diferente de la ansiedad

La solastalgia mira hacia el pasado y el presente, lo que la diferencia de la ansiedad, que mira hacia el futuro.

Síntomas