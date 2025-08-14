En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que permanecía ingresado tras resultar herido en el incendio de León y Zamora
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas
A. Romero
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Sánchez pide prudencia y responsabilidad porque sigue muy alto el riesgo por los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles por la noche "prudencia y responsabilidad" porque el riesgo por los incendios forestales sigue siendo muy alto. En la red social X, Sánchez ha publicado: "El riesgo continúa siendo muy alto: prudencia y responsabilidad. Gracias a quienes, con su esfuerzo incansable y valentía, están salvando vidas, hogares y naturaleza". El presidente del Gobierno ha respondido así a una publicación del Ministerio de Defensa, también en X, donde se señalaba que "más de 1.000 desplegados y 2.500 en apoyo logístico y preparados para relevos".
El incendio de Molezuelas (Zamora), el más grave del verano, se queda sin llama
El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que se ha convertido en el más grave del verano en número de hectáreas quemadas -se estima que ronda las 37.000-, se encuentra a primera hora de esta mañana sin llama tras una "noche tranquila". La evolución de ese incendio la ha ofrecido el director técnico de extinción Manuel Moreno, que ha advertido, aun así, de que las condiciones climáticas de las próximas horas no van a ser fáciles, ya que se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora y dirección cambiante, aunque algo menos intensas que las de los últimos días.
Renfe retoma la alta velocidad a Galicia suspendida ayer por el incendio en Ourense
Renfe ha reanudado este jueves los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia una vez que se ha analizado el estado de la vía tras el incendio en la provincia de Ourense. La compañía pública ha informado en X que un tren especial se dispone a efectuar la salida desde Madrid-Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña. El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina.
Más evacuados y confinados en Ourense por los incendios forestales
Los incendios forestales activos en la provincia de Ourense han llevado a las autoridades a ordenar más evacuaciones y confinamientos durante la noche, en concreto en el municipio de Monterrei, según informa este jueves el 112 Galicia. Un total de 27 vecinos han sido evacuados en Albarellos y se han confinado las localidades de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa. Para los vecinos confinados se ha habilitado como alternativa un albergue en el pabellón de Verín. Además, se han llevado a cabo medidas de protección en residencias de mayores, con 25 personas con movilidad reducida evacuadas del centro de Chandrexa de Queixa, que han sido trasladadas a Ourense. También se ha evacuado a 47 personas del centro de A Mezquita, que han sido acogidas en Arnoia.
El incendio iniciado en Ourense afecta ya a la provincia de Zamora
El incendio forestal que afecta durante los últimos días a la provincia de Ourense ha traspasado ya el límite provincial con Zamora, según ha confirmado a EFE el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. La preocupación es "muy elevada" por la evolución de este incendio, que ha mantenido cortada en las últimas horas la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, empeorada por las condiciones meteorológicas.
Muere uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León
Uno de los voluntarios que permanecía ingresado tras resultar herido en un incendio en León ha fallecido este jueves, según ha informado el delegado del Gobeirno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Controlado el incendio forestal de Tarifa
El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz) que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles. Según han confirmado fuentes del plan antiindencios andaluz, Infoca, el fuego se dio por controlado a última hora de este miércoles, después de tres días de lucha contra el fuego, que en la tarde del lunes llegó a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes, donde las llamas se quedaron a pocos metros de las casas.
Extinguido el incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo), que saltó a Extremadura
El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó a Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales. Aunque dicho fuego, que obligó a desalojar las poblaciones toledanas de Navalmoralejo, La Estrella y Villar de Pedroso, en Cáceres, fue dado por extinguido a las 0.34 horas, en el lugar permanecen 8 medios de extinción terrestre. A lo largo de los casi tres días que han durado las labores de extinción, han llegado a participar 90 medios, 20 de ellos aéreos, llegando a participar la Unidad Militar de Emergencia (UME), tras la petición del Gobierno regional.
Mejora la situación de los grandes incendios de Zamora, León y Palencia en la última noche
Los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que asolan la provincia de Zamora y León y también el de Palencia, aún activos y en nivel de gravedad dos y con algunas poblaciones evacuadas, aunque menos que en la jornada de ayer, según la información aportada por la Junta y la Delegación del Gobierno en esta comunidad. "La situación ha mejorado mucho desde ayer", ha asegurado el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez, sobre la evolución de los fuegos en esa provincia, que hacen que esta mañana se parta "de una situación mucho mejor" que la que tenía los dos días anteriores a primera hora de la mañana.
Más de 18.000 hectáreas de cultivo han ardido este año, con Cataluña y Andalucía en cabeza
La ola de incendios forestales que arrasa numerosos puntos de España se está cebando también con las tierras de cultivo; por ahora, se han declarado ya en lo que va de año 18.229 hectáreas de explotaciones calcinadas, con Cataluña y Andalucía como comunidades más afectadas. Los datos del consorcio de entidades del seguro agrario Agroseguro, facilitados a Efeagro, estiman en 2,5 millones las indemnizaciones previstas ya por estos siniestros, de los que más de un millón se corresponden a los daños en los cultivos de herbáceos en Cataluña, en concreto, por
