Incendios
Marlaska anuncia la llegada a Galicia de dos aviones cisterna enviados por Francia
Lo que ha descartado hasta el momento el ministro ha sido elevar el nivel de preemergencia a emergencia para que el Gobierno central asuma el control de la situación
EP
El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la llegada esta misma mañana a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia que se incorporarán a las labores de extinción de los incendios.
"Francia nos ha ofrecido los dos aviones Canadair que habíamos solicitado, son los más modernos, con una capacidad de más de 5.500 litros de agua, llegarán en el transcurso de esta mañana a Santiago de Compostela y estarán a disposición de la Dirección General de Protección Civil", ha indicado Marlaska en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.
Lo que ha descartado hasta el momento el ministro ha sido elevar el nivel de preemergencia a emergencia para que el Gobierno central asuma el control de la situación actualmente en manos de las comunidades autónomas. "Al momento actual no nos lo hemos planteado, pero si una comunidad autónoma, dentro de su propia responsabilidad, entiende que, por la circunstancia que sea, no se ve capacitada para la gestión, puede solicitar y debería solicitar al gobierno la asunción de la competencia", ha argumentado Marlaska.
- DIRECTO | Quinto día en el infierno: el viento complica la extinción del incendio de Puercas, descontrolado por la Culebra
- El incendio de Puercas, intencionado sin confirmación oficial: el aire impredecible lastra la zona
- Restablecida la circulación en la N-525 y la A-52 en Sanabria tras el corte por el incendio de Orense
- Se recrudece el incendio de Puercas a causa del viento: peligran Abejera y Riofrío de Aliste
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- Un vecino de Abejera se salvó refugiado en una alcantarilla
- Evolución de los heridos en el incendio en Abejera: Cinco heridos con quemaduras graves en Zamora y Valladolid y otros ocho atendidos