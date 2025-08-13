En Directo

Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas y hay decenas de heridos

Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal que afecta a la zona.

Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal que afecta a la zona. / EFE

A. Romero

Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos. La noche del martes se conocía la existencia de la segunda víctima mortal de esta ola de incendios, un voluntario de 36 años que luchaba contra el fuego en León.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

