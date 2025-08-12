Incendio de Zahara: "Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos"

Cada verano, las urbanizaciones y hoteles de Atlanterra, en Zahara de los Atunes, los lujosos chalets de los Alemanes, reciben a miles y miles de turistas. Todos esos visitantes que en la tarde de este lunes han escapado de las llamas que han asolado este enclave. Una huida a toda prisa, con mochilas y maletas a cuestas, por la única vía de salida: la que pasa por Zahara de los Atunes, sea por costa o carretera. Y en coche, andando por la acera o la playa, el incendio ha dejado una estampa bien distinta a la de cada agosto.

"La fila de coches era interminable. Y hay mucha gente andando, una ristra enorme de personas por la acera y la playa", relata Carlos Doncel, empleado del Hotel Antonio, ubicado justo en el límite entre Tarifa y Zahara de los Atunes. "Al principio se había habilitado un carril para la salida de los vehículos y el otro para la entrada de Bomberos y Policía, aunque ya por último he visto turismos ocupando ambos lados. Ha sido todo un pequeño caos".

"Los efectivos desplegados han actuado muy rápido. Nos decían que quien quisiera aguantar más, pero nos aconsejaban salir hacia Zahara", cuenta Diego Berraquero, uno de los tantos veraneantes que pasan sus vacaciones en esta zona de Cádiz. "Nosotros hemos optado por ir andando hasta el colegio del pueblo, donde nos han acogido de maravilla. Era la solución más cómoda para evitar más momentos de tensión", confiesa Berraquero. "Muchos zahareños nos han traído comida y bebida. Bravo por ellos".

Más de 2.000 personas desplazadas

La cifra total de desalojados ha ascendido "a más de 2.000, entre los que estaban en la playa, los hoteles y las casas", según ha informado este lunes a media tarde el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. "El incendio es muy difícil porque ha habido que evacuar a muchas personas en una infraestructura muy pequeña de salida", ha recalcado Sanz. En concreto, solo una carretera con dos vías: una en dirección Atlanterra, otra en sentido Zahara de los Atunes.

Otra de las que han escapado de la enorme columna de humo es Carolina Pérez, con una segunda residencia en Atlanterra, a la que el fuego le ha sorprendido en la playa. "Cuando he ido a casa, he visto que estaba la carretera colapsada. Yo he cogido la moto para ir a Zahara y he dejado mi coche atrás", narra Pérez a El Correo de Andalucía. "Ha sido muy rápido. En 20 minutos el fuego se ha comido la colina de Los Alemanes y ha llegado hasta abajo", resume.

Acogida en el CEIP Miguel de Cervantes

Zahara se ha volcado desde el principio con las personas evacuadas que iban llegando al municipio desde Atlanterra. "Desde el primer momento que tuvimos constancia del fuego, nos pusimos en contacto con el concejal delegado de la zona de Atlanterra y nos pusimos a la disposición del Ayuntamiento de Tarifa", destaca Antonio Conejo, delegado del Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, quien puso a disposición el CEIP Miguel de Cervantes.

El Ayuntamiento de Zahara ha habilitado el CEIP Miguel de Cervantes para acoger a las personas evacuadas. / El Correo

"Los vecinos se están volcando, trayendo bocadillos, café, agua, de sus casas, yendo a los supermercados con víveres para lo que se pudiera necesitar", relata. A media tarde ya había más de 200 personas en el colegio, "que ha sido revisado por la Cruz Roja, por si hiciera falta esta noche utilizar estas instalaciones para que la gente pueda dormir", añade. El puesto de mando ha pasado de estar en Atlanterra al campo de fútbol de Zahara, debido a la evolución del fuego.

Una de las vecinas de Zahara que se ha desplazado al colegio para ayudar ha sido Andrea Fillol, que no ha dudado en acudir a los supermercados para proporcionar agua y alimento a las personas que llegaban huyendo del fuego. "Cuando ha comenzado el incendio estaba trabajando, pero me ha avisado mi padre y a las 17 o así, viendo que la cosa iba a más, he ido a echar una mano", cuenta.