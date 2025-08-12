FUEGO EN MADRID
Un incendio en el parking del centro comercial madrileño de Xanadú afecta a diez vehículos sin causar heridos
El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados
Andrea San Martín
Un incendio declarado esta tarde en el aparcamiento del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos, ha calcinado un total de diez vehículos, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales ni materiales más allá de los coches afectados.
El fuego se inició en torno a las 19:20 horas en uno de los vehículos estacionados en el parking exterior del centro. Varias llamadas de alerta al 112 activaron la rápida intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que desplazaron hasta cuatro dotaciones al lugar.
A su llegada, los bomberos encontraron un fuego muy desarrollado que ya había alcanzado a varios coches contiguos. Finalmente, el incendio ha afectado a un total de diez vehículos, aunque no se ha propagado ni a la vegetación cercana ni a la estructura del edificio.
Como medida preventiva, y en coordinación con el personal de seguridad del centro comercial, se procedió al confinamiento temporal de los clientes que ya se encontraban en el interior del recinto, evitando así cualquier riesgo por inhalación de humo. Según fuentes del 112, el fuego ya se encuentra prácticamente controlado.
El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados. Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche