Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"

"Todo apunta, y tenemos sospechas fundadas, a que el incendio de Tarifa ha podido ser intencionado", ha asegurado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a mediodía de este martes. "Hablamos de una circunstancia lamentable, de mala intención, de mala fe, de intento de hacer daño. Este autor -o autores- ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también de daño personales incalculables", ha insistido Sanz ante los medios.

La lucha contra el incendio de Tarifa, declarado en una zona rocosa de muy difícil acceso en la Sierra de la Plata, continúa sin tregua. Desde primera hora de este martes, cuatro medios aéreos se han incorporado a las labores de extinción para reforzar al dispositivo terrestre de 150 efectivos del Plan Infoca y Bomberos de Cádiz, que ha trabajado durante toda la noche. El equipo de tierra cuenta con el apoyo de cinco autobombas y una unidad de maquinaria pesada.