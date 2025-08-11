Detenido en la localidad murciana de La Unión un individuo por hacer propuestas sexuales a dos niñas

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en La Unión acusado de hacer proposiones sexuales a menores de edad valiéndose del traductor de Google, puesto que no habla bien español al ser originario de un país asiático, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en la plaza Joaquín Costa, el primer domingo de agosto. Dos municipales se movilizaron al lugar al ser alertados de que había un individuo que hacía propuestas de carácter sexual a menores por la calle.

En concreto, tal y como contarían luego las víctimas, el varón sacaba su móvil y, con el traductor del buscador, les comunicaba que su intención era encontrar 'mujeres para tener sexo'.

Los agentes de la Policía Local desplazados a la zona interceptaron e identificaron al sospechoso, al que arrestaron como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.

Otra víctima

Los policías pusieron en conocimiento de los padres de las menores lo que había ocurrido, para que pusiesen la pertinente denuncia. Además, se localizó a otra víctima, una joven mayor de edad, que explicó que a ella también la había abordado.

"La rápida reacción de las menores al reclamar a la patrulla de Policía Local ayudó a una rápida actuación y detención", celebran desde el cuerpo, al tiempo que dejan claro que el sospechoso no reside en el pueblo y que no llegó a agredir sexualmente a las niñas, ni siquiera a tocarlas. No obstante, se le investigará por hacer proposiciones sexuales a menores de edad en la vía pública.

El asunto ha sido puesto en conocimiento de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.