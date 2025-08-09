La fecha del fin del mundo: "Tremendas erupciones volcánicas acabarán con la humanidad"
Una predicción que dio la vuelta al mundo y que jamás se cumplió: así lo contábamos un mes de agosto de 1980
El 5 de mayo... del año 2000. Era la fecha que una extraña sociedad norteamericana anunciaba hace 45 años convirtiendo su vaticinio en casi palabra de Dios: "Ese día, tremendas erupciones volcánicas acabarán con la humanidad tal y como la conocemos". Solo los elegidos iban a salvarse "a través de un dirigible que permanecerá en el aire hasta que se calmen los volcanes y luego descenderá a una isla que surgirá en el Pacífico para iniciar una nueva era de felicidad".
Los miembros de la secta crearon hasta un poblado cuyos habitantes se prepararon para sobrevivir a una supuesta catástrofe que no llego. Sí hubo otras muchas relacionadas con tsunamis, erupciones de volcanes y desastres naturales, pero ninguna acabó con la humanidad. Así fue su anuncio en agosto de 1980:
El promotor de la idea, llamado Kieninger, contaba que la vida comenzó en un lugar llamado Mu y la nueva isla del Pacífico donde se salvarán se llamará "El Reino de Dios". Las normas para pasar a esta segunda vida eran muy simples: caridad, vida comunitaria y principios cristianos.
La organización estaba dirigida por hombres y las mujeres solo cumplían dos papeles: madres y amas de casa. El líder de la secta estaba convencido de que "al ir empeorando la situación mundial, mies de personas se incorporarán a mi grupo para prepararse para el día de la destrucción". Y ese día nunca llegó.
- Accidente múltiple en la N-122 en Zamora: una mujer muerta y tres heridos graves
- El Ministerio de Cultura rescata de una subasta una foto histórica de Zamora
- Zamora repite en septiembre como sede una cita nacional: el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de agua dulce
- Las siete estatuas que más imponen a los turistas en Zamora
- Las quejas de los zamoranos ayudan a subsanar deficiencias en las obras de humanización
- El día en que 9 pueblos de Zamora cambiaron de nombre
- Sara García Inclán, primera bombera en la provincia: 'Todas trabajamos con la presión de demostrar que sí vales
- Polémica en un supermercado de Zamora por el estacionamiento más incívico del verano