La fecha del fin del mundo: "Tremendas erupciones volcánicas acabarán con la humanidad"

El 5 de mayo... del año 2000. Era la fecha que una extraña sociedad norteamericana anunciaba hace 45 años convirtiendo su vaticinio en casi palabra de Dios: "Ese día, tremendas erupciones volcánicas acabarán con la humanidad tal y como la conocemos". Solo los elegidos iban a salvarse "a través de un dirigible que permanecerá en el aire hasta que se calmen los volcanes y luego descenderá a una isla que surgirá en el Pacífico para iniciar una nueva era de felicidad".

Los miembros de la secta crearon hasta un poblado cuyos habitantes se prepararon para sobrevivir a una supuesta catástrofe que no llego. Sí hubo otras muchas relacionadas con tsunamis, erupciones de volcanes y desastres naturales, pero ninguna acabó con la humanidad. Así fue su anuncio en agosto de 1980:

Publicación de El Correo de Zamora. Domincial. Agosto de 1980

El promotor de la idea, llamado Kieninger, contaba que la vida comenzó en un lugar llamado Mu y la nueva isla del Pacífico donde se salvarán se llamará "El Reino de Dios". Las normas para pasar a esta segunda vida eran muy simples: caridad, vida comunitaria y principios cristianos.

La organización estaba dirigida por hombres y las mujeres solo cumplían dos papeles: madres y amas de casa. El líder de la secta estaba convencido de que "al ir empeorando la situación mundial, mies de personas se incorporarán a mi grupo para prepararse para el día de la destrucción". Y ese día nunca llegó.

