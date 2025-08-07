Uno de los pilotos que combaten los incendios en Galicia: "El pirómano debe saber que muchos nos jugamos la vida"

A sus 25 años, el teniente vallisoletano Rubén Corral García es uno de los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio que este verano combaten los incendios en Galicia desde lo más alto. Pertenece al 43 Grupo, que durante los meses de la temporada estival está desplazado en el Aeródromo Militar de Santiago, donde hace base y permanece en alerta constante ante cualquier alarma de incendio forestal. Al preguntarle por qué ha elegido esta profesión, el teniente Corral tiene claro que "es algo muy personal, es una vocación que uno encuentra antes o después. Hay gente que desde niño lo quiere a toda costa y sueña con ello; y otra que también tiene mucha vocación militar y una vez dentro de la Academia descubre la vocación de piloto, como creo que es mi caso".

Es piloto de las Fuerzas Armadas desde hace dos años y sabe que ello supone "entregar tu vida a una profesión que exige mucho, que conlleva mucho estudio, presión, saber llevar un estrés y una responsabilidad muy altos". Su objetivo lo tiene claro: "Sacar adelante misiones reales que tienen un impacto en la sociedad y en nuestro país, en nuestros bosques".

"Volamos todo en manual y aterrizamos en zonas que no están pensadas para aviones"

La elección del 43 Grupo, el de apagafuegos, la tenía clara desde el principio: "Es totalmente especial. Tenemos una forma de volar que es completamente diferente y que no se hace en ningún otro sitio. Al final, un piloto comercial, de carga, de pasajeros, despega y aterriza en un aeropuerto, hace vuelos muy estandarizados, sabe que tiene un controlador aéreo que le va a apoyar en todo momento, va a aeropuertos que son lugares preparados para la operación de aviones... Mientras que nosotros volamos todo en manual, no tenemos ayuda de un piloto automático, despegamos y aterrizamos tanto del aeropuerto como del agua, de un embalse, de un río, de un mar y operamos en sitios que no están para nada pensados para que un avión vaya allí. Al final, esto es algo único, me parece muy bonito, muy gratificante", relata.

Y mucho más, asegura, en Galicia, "porque los incendios suelen apagarse en un mismo día. Nos suelen llamar para incendios más concentrados. Tú ves que el incendio avanza, que se puede extender hacia una población, un bosque importante, pero que con un buen trabajo tanto nuestro como de los compañeros del personal de tierra, que hacen una gran labor, se consigue apagar. Y te vas a casa con los deberes hechos, como quien dice, lo que resulta muy satisfactorio".

Sobre lo que se siente a los mandos de un apagafuegos, refiere "una mezcla de emociones". Por un lado, indica, "un pequeño componente de estrés; que yo creo que es bueno porque hace que agudices tus sentidos en una pequeña medida". Admite que "uno siempre tiene que tener miedo o al menos bastante respeto a lo que hace, a la peligrosidad que tiene delante". También hace referencia a la primera vez que toca aterrizar en el agua: "La verdad es que es algo que uno nunca se ha imaginado y que resulta muy emocionante y que impacta". No niega que en estos dos años de trabajo ha tenido algún que otro apuro. "Sí que hay momentos de susto tanto en el agua como en el mar o en los propios incendios. He vivido situaciones en las que en el momento de hacer una descarga de agua en un incendio de grandes dimensiones aparecen pájaros que no habías visto, incluso personas, bomberos forestales en el terreno que te hacen abortar la descarga y pasar en blanco para no herirles", explica.

Confiesa a EL CORREO GALLEGO que el momento en que más vio peligrar su vida hasta ahora fue "con una inversión térmica, que se produce por el propio fuego y que provoca que cuando el avión está lo más cerca del fuego se descontrole, que caiga y que durante unos segundos no se sustente tanto". En ese momento, asegura, "crees que te vas hacia el suelo; pero al final, soltando el agua y metiendo motor, casi siempre se puede salir de ahí y la situación se solventa".

"Uno siempre tiene algo de miedo por lo que hace ante tanta peligrosidad"

También se refiere a las dificultades de tomar agua en el mar, puesto que "con las olas todo se complica mucho y también hemos llevado algún que otro susto: a veces vemos que el avión pierde la velocidad y empezamos a caer como una roca; y también sabes que a lo mejor no sale de ahí".

De Galicia tiene muy buena impresión. Le gusta trabajar aquí porque hay "muy buena comunicación con los otros medios, que eso es muy importante en un incendio". También subraya que "somos muy bien acogidos en el Aeródromo Militar de Santiago, nos tratan muy bien, nos ponen todas las facilidades para que podamos estar 15 días, el mes o el tiempo que necesitemos estar aquí con ellos". Además, percibe que "la ciudad también nos acoge muy bien. Cuando tenemos tiempo libre la gente nos valora mucho y nos acoge muy bien en Santiago".

Si tuviese delante a un pirómano tiene claro qué le diría: "Ante todo, que piense en las consecuencias de sus actos. Que al final, detrás de un incendio, independientemente de los intereses que tenga la persona que lo ha provocado, hay un montón de personas que van a tener que ir allí a trabajar y a jugarse la vida: los bomberos forestales y los medios aéreos; pero también va a haber personas que si el incendio se descontrola pueden perderlo todo, su vida si llega a su pueblo, si afecta a sus casas o si afecta a sus granjas, a su sustento. Sus actos tienen unas consecuencias gravísimas que no son ningún juego. Al final, no es nuestra tierra y, como decían hace años en el Ministerio de Agricultura: cuando un monte se quema, algo de cada uno se va con él". El teniente Corral tiene claro que nunca cesará en el empeño de su misión.