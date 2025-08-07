La leyenda milenaria del lincurio, la orina de lince ibérico petrificada con propiedades mágicas y curativas

Misterios y magia envuelven a una de las especies animales en peligro de extinción: el lince ibérico. Su vida está llena de leyendas y creencias medievales, la más llamativa, la del lincurio.

¿Sabes lo que es? Se trata de la orina del animal petrificada. Una creencia medieval consideraba que cuando el líquido se convertía en piedra pasaba a ser una especie de talismán mágico y curativo con forma de flecha muy buscado entre la población. Poco podían pensar entonces que, siglos después, se convertiría en una de las especies más amenazadas con un plan de conservación y recuperación para evitar un descenso poblacional muy preocupante.

El felino llegó a ser catalogado en 1986 como "especie en peligro crítico de extinción". En aquél momento, la población del lince había quedado reducida a 100 individuos repartidos en dos núcleos aislados, que se encontraban en Sierra Morena y Doñana. Tanto que se llegó a decir desde WWF España que "un incendio forestal grande podría haber hecho desaparecer por completo la especie».

La introducción de la especie

La reintroducción de la especie en España ha generado reuniones, muchos estudios y también opiniones encontradas. Zamora ha sido siempre una de las candidatas, sin embargo, el proyecto está aparcado, que no descartado. Aunque el Ministerio y la Junta están interesadas en ello, la contestación social dejó a un lado la inminente reintroducción en varios pueblos de la provincia.

Sí se ha hecho en Palencia y con mala fortuna. Hace unos días una hembra de nombre Vouga moría atropellada en la carretera entre Villalaco y cordovilla la Real (Palencia).

Las amenazas

La destrucción del hábitat, los atropellos, la caza furtiva y la reducción en la población de conejos silvestres son las principales amenazas que dieron lugar al declive de esta especie. Esta situación disparó todas las alarmas, haciendo que en el año 2002 se pusiera en marcha el primer proyecto destinado a recuperar esta especie para evitar su total extinción.

Lucía Feijoo Viera

A la hora de establecer una población de lince ibérico en un territorio determinado, hay que tener en cuenta varios factores que pueden suponer una amenaza para que esta especie continúe creciendo. El factor más importante es la cantidad de conejos que hay en un espacio. Sin embargo, la principal causa de mortalidad del lince ibérico no se encuentra en el número de conejos que haya en una localización, sino en los atropellos en las carreteras, seguidos muy de cerca por el furtivismo.