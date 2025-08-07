Iglesia
Hospitalizan al cardenal Cañizares por su delicado estado de salud
El arzobispo Enrique Benavent pide a los fieles que recen por él
Voro Contreras
València
El Arzobispado de Valencia informa que Su Eminencia, el Cardenal Antonio Cañizares LLovera, ha sido hospitalizado debido a su delicado estado de salud.
El Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, pide “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.
Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL