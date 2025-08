El incendio de Navarra evoluciona favorablemente, aunque todavía se trabaja en la estabilización

Efectivos de Bomberos trabajan en un importante incendio que se ha declarado este martes por la mañana en Valdizarbe, Navarra, y afecta a los municipios de Enériz, Muruzábal, Añorbe y Obanos. El Gobierno foral ha activado ya el nivel 2 del Plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales (INFONA), por el que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado a la zona a la BRIF de Daroca (Zaragoza), con 2 helicópteros y 12 efectivos BRIF que colaborarán con el Servicio de Bomberos en la extinción del incendio.

El aviso se ha recibido a las 11.51 horas y el Gobierno foral también ha movilizado brigadas forestales de Cordovilla, Estella, Tafalla y Sangüesa, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros del Gobierno de Navarra, un avión de carga en tierra de Agoncillo, guardas forestales, Policía Foral y Guardia Civil. También se ha solicitado la colaboración de tractores de la zona.

Se trata del primer incendio de gran envergadura del verano, que se produce en una semana en la que existe un "riesgo extremo" de incendio forestal, debido a la falta de precipitaciones de las últimas semanas y a la ola de calor que se prevé esta semana. Por el momento el fuego no ha sido controlado y continúa quemando campos de cereal, aunque desde el Gobierno foral aseguran que la situación ha mejorado esta tarde y que no hay ningún riesgo de que pueda llegar a las poblaciones.

No obstante, las rachas de viento que se registran en la estación de Carrascal, la más cercana al incendio, alcanzan los 58 km/h, lo que dificulta las labores de extinción, que actualmente se centran principalmente en la realización de cortafuegos con maquinaria pesada y en sofocar las llamas por vía aérea.

Se trabaja en la estabilización del fuego

Sobre las 19.00 horas de este martes, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y la consejera de Interior, Amparo López, han atendido a los medios de comunicación este martes para actualizar la situación del incendio, que ha mejorado durante la tarde. Según han detallado, en estos momentos se trabaja para estabilizarlo y controlarlo, y la consejera ha afirmado que su "prioridad, como siempre, es proteger a las personas, concretamente en los núcleos urbanos".

Asimismo, ha indicado que se está investigando el origen del fuego y, sobre su alcance, López ha señalado que "a priori no tiene afección a ningún tipo de masa forestal de gran envergadura. Pero lo que es la superficie, como siempre decimos, hasta que no concluye el episodio y hagamos un balance, no podemos determinar los daños y su alcance".

Chivite ha apelado a la "responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana porque se pueden evitar muchos incendios". Ha resaltado la "ágil" respuesta y la buena "coordinación con alcaldes y alcaldesas", con quienes se volverá a reunir en las próximas horas para hacer valoración y seguimiento.

El viento va en la dirección contraria a donde fue hace tres años, por lo que los núcleos urbanos no están afectados. Esta noche seguirán trabajando los bomberos para sofocar el fuego y este miércoles, con la luz del día, se seguirá trabajando con todos los medios.

Carga de agua en Obanos

Según han relatado a este periódico vecinos de Obanos, se ha evacuado la piscina de la localidad para que los helicópteros puedan cargar agua para hacer frente al fuego, que se ha originado cerca de la ermita de Santa María de Eunate. Además de campos de cereal cosechado, el incendio también ha afectado a un pinar situado en la zona de las Nekeas, cerca de Obanos.

Riesgo extremo de incendios

El Gobierno de Navarra ya alertó el pasado jueves de que esta semana existe un riesgo extremo de incendio en la Comunidad Foral. Por ello, el Ejecutivo –de acuerdo con la normativa vigente– recuerda que no está permitido el uso recreativo del fuego (barbacoas, material pirotécnico, romerías), ningún tipo de quemas, así como la circulación de vehículos por pistas forestales y caminos rurales. Asimismo, se advierte que el uso de maquinaria y equipos que generen riesgo de incendio deberá realizarse con especial precaución.