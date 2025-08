Ignacio Higuero, un experto cazador que sobrevivió a la ruptura del PP y Vox

La breve trayectoria política de Ignacio Higuero no ha pasado desapercibida desde su llegada a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ahora abandona por haber falseado su currículum con una licenciatura en Marketing que no puede acreditar. Aterrizó en la Junta de Extremadura de la mano de Vox, pero logró resistir a la ruptura del gobierno de coalición y tras darse de baja en la formación de Santiago Abascal, se convirtió en el consejero 'tránsfuga' de María Guardiola.

Su trayectoria laboral está fuertemente ligada al sector cinegético y aparte de la licenciatura en Marketing, su perfil en la página web de la Junta de Extremadura no recoge ningún otro título universitario. Hasta su incursión en la política, era gestor de fincas rústicas -cinegéticas, forestales, agrícolas y ganaderas-, miembro de la junta directiva de la Federación Extremeña de Caza en representación del sector privado y miembro fundador de la Mesa Extremeña de la Caza, así como presidente de la Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura.

Sanciones por incumplir la ley de caza

Anteriormente, fue CEO de Sierra de San Pedro S.L. (2003-2013), la empresa profesional de caza más antigua de España, y cazador profesional en Zimbabwe (1993-1994). Tras ser nombrado consejero se conoció que había sido sancionados en dos ocasiones, en los años 2024 y 2015, por incumplimiento de la Ley de Caza en Extremadura en unas monterías. Guardiola enmarcó lo ocurrido "en el ámbito de la actividad privada" y aclaró que las sanciones estaban "satisfechas".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acompañada del consejero de Vox, Ignacio Higuero, de camino a la rueda de prensa / JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo rural era la cuota de Vox en el Gobierno de coalición con el PP. Además de las competencias en caza, pesca y tauromaquia, lleva la gestión forestal y asuntos como la prevención y extinción de incendios y la política de regadíos. Ignacio Higuero fue nombrado director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca en agosto de 2023 y en octubre se convirtió en consejero tras la marcha de Camino Limia, una popular ganadera youtuber que apenas estuvo dos meses en el cargo por desavenencias con la dirección nacional de Vox.

La marcha de Vox

En julio de 2024, cuando Santiago Abascal dinamitó los gobiernos de coalición con el PP, Higuero aseguró que acataría la decisión de su partido y se marcharía, pero finalmente no lo hizo y de hecho, fue el único consejero que se mantuvo en el cargo tras la ruptura. "Yo soy una persona hornada. Entiendo el giro de Vox, pero no lo comparto", justificó un día después en una comparecencia junto a María Guardiola. Higuero cargó contra Vox por "romper las reglas del juego a mitad del partido" y acusó a la formación de no haber sido leal con Extremadura.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, saluda al diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña / Javier Cintas

Guardiola, por su parte, alabó el buen hacer del ya exconsejero y lo definió como una persona "valiente y comprometida" tras su marcha de Vox. "Demuestra que los extremeños son los primeros", dijo la presidenta. Desde entonces, Higuero ha venido recibiendo las críticas de Vox por "aferrarse al sillón" y este mismo viernes, tras conocerse su dimisión, la formación ha querido aclarar que Higuero "no era consejero de Vox, sino de María Guardiola".