Estatuto Marco: los sindicatos advierten que la negociación sigue abierta y los médicos anuncian nueva huelga

"La negociación del nuevo Estatuto Marco sigue abierta y no puede darse por concluida" sostenían algunas de las organizaciones sindicales más representativas del personal estatutario ante la reunión del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles. El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas para informar sobre la marcha Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que lleva meses negociándose.

Sindicatos como SATSE o CCOO ya han advertido que, aunque Sanidad prevé trasladar a las comunidades los "avances" en el proceso negociador, "lo cierto es que el último borrador remitido aún presenta numerosos matices, carencias y aspectos sin resolver que dificultan, en este momento, un acuerdo con las organizaciones sindicales". Han pedido a Sanidad que elabore un nuevo borrador en la segunda quincena de septiembre, incluyendo cuestiones consideradas "irrenunciables": una revisión del sistema retributivo, la adecuación de la jornada laboral y el reconocimiento efectivo de la jubilación anticipada y parcial.

Estatuto propio

Por su lado, la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte distintos sindicatos de facultativos, se ha concentrado esta mañana ante la sede del departamento que dirige Mónica García. El objetivo, "visualizar que no se está teniendo en cuenta al colectivo". Además, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han comunicado formalmente a la Administración la convocatoria de una segunda jornada de huelga nacional para el próximo 3 de octubre.

Las largas negociaciones de los sindicatos y Sanidad en torno al Estatuto Marco han tenido, desde el principio, un escollo que, por ahora, parece insalvable. El Sistema Nacional de Salud incluye a todos los profesionales sanitarios, ha recordado la ministra en distintas ocasiones, no solo a los facultativos.

Un texto propio

Médicos que, en estos meses, han salido en distintas ocasiones a la calle para mostrar su absoluto rechazo al texto de Sanidad. Este miércoles y mientras transcurre esa reunión del pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), distintas asociaciones han vuelto a echarse a la calle con el mismo mensaje: quieren un texto propio que recoja las peculiaridades de la profesión.

A mediados de este mes de julio, APEMYF, que une a organizaciones como Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), los sindicatos médicos de Euskadi (SME), Navarra (SM), Galicia (SIMEGA) y Canarias (SEMCA), así como la Asociación MIR España (AME), anunciaba que activará los trámites necesarios para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados con el objetivo de lograr un estatuto propio para los facultativos.

Metges de Catalunya, el sindicato médico mayoritario en Catalunya y uno de los impulsores de APEMYF, ha explicado que pretenden recoger en toda España las 500.000 firmas preceptivas para activar el procedimiento legislativo. Esta entidad aseguraba que ha optado por la vía de la tramitación parlamentaria en el tras constatar que la última propuesta de reforma, conocida el pasado 11 de julio, incorpora avances pero sigue siendo "claramente insuficiente" y mantiene "agravios injustificados", como una jornada diferenciada y "mucho más penosa" para los facultativos.

Otra jornada de huelga

También este miércoles, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz ha comunicado formalmente a la Administración la convocatoria de la segunda jornada de huelga nacional -la primera fue el 13 de junio- para el próximo 3 de octubre en el marco de las movilizaciones por un estatuto.

Esta segunda jornada de huelga, señalan en un comunicado, se produce tras comprobar que, "si bien la última propuesta contiene algunas mejoras negociadas con el Comité de Huelga, a las que éste no va a renunciar, durante este mes de julio el ministerio no ha llevado a cabo ningún nuevo acercamiento con los convocantes del paro indefinido". Por otra parte, además, el desarrollo de las reuniones programadas del Ámbito de Negociación ha constatado que "Sanidad no tiene voluntad de avanzar en las principales reivindicaciones".

Suscríbete para seguir leyendo