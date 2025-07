Cirugía Plástica arrasa entre los MIR y estos son los motivos: "Nuestro trabajo es muy amplio y va mucho más allá de la estética"

Hasta el 28 de mayo están citados 13.691 médicos aspirantes MIR para elegir entre 9.007 plazas. En las primeras jornadas, ya se ha visto las especialidades que arrasan. El lunes agotó sus plazas Dermatología (131), la más deseada. El martes, lo hizo Cirugía Plástica (55), que se alzó con la 'medalla de plata'. Ambas son las más codiciadas de los últimos años. "Me siento muy orgulloso", confiesa en entrevista con EL PERIÓDICO el doctor Joan Fontdevila, jefe de servicio de Cirugía Plástica y Maxilofacial del Hospital Clínic de Barcelona. Entre los motivos del éxito, cita el alcance "transversal" de la especialidad. El 'boca-oreja' funciona, dice, y los estudiantes saben que la especialidad va mucho más allá de la estética. Desde los graves traumatismos pasando por las quemaduras o la reconstrucción mamaria tras un cáncer, los plásticos lo abarcan todo, presume.

"Es natural que los nuevos médicos se sientan atraídos por especializarse en algo, donde van a poder aplicar los conocimientos que han hecho a todo nivel. Como quien dice desde la cabeza a los pies, desde la piel hasta los pulmones, el corazón... ", señala el presidente de la SECPRE, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Y comienza a poner ejemplos: "Cuando una especialidad como cirugía cardíaca tiene algún problema, se les abre la herida y queda abierto el tórax, pues tenemos que hacer una cirugía de reconstrucción y cubrir para dejar eso cerrado".

Reparar los defectos

Si los compañeros de Neurocirugía tienen algún problema también a nivel craneal, continúa, están ellos para "reparar estos defectos". Tratan tanto niños como a población anciana. "Somos una especialidad muy transversal y de hecho podríamos tener más éxito si fuéramos una especialidad que tuviera una asignatura troncal. Porque la nuestra es de las pocas que, dentro de la carrera de Medicina, no tiene una asignatura troncal, con lo cual muchos estudiantes no la llegan realmente a conocer".

Habla de especialidades como la Otorrinolaringología, la Cirugía Cardíaca o la Neurocirugía que están presentes en los planes de académicos para el 100% de los estudiantes. Pero, lamenta, no sucede en Cirugía Plástica, por lo que "solo aquellos estudiantes que puedan sentirse interesados" acabarán eligiéndola. "Podríamos tener mucho más éxito si fuera de general conocimiento", añade el doctor.

Aplicar todos los conocimientos

Insiste en que lo atractivo de la Cirugía Plástica es que permite a los jóvenes médicos "aplicar todos los conocimientos" que han adquirido durante la carrera. Porque, se lamenta, "la población general, a veces tiene una visión un poco sesgada" de una especialidad que creen orientada a tratamientos "más banales, de estética". Nada más lejos de la realidad: "La parte más grande es el tratamiento de quemados o traumatismos graves y eso, cuando el estudiante lo conoce, es el momento en que se siente muy atraído por ello".

Al final funciona como un 'boca oreja'; cuando acaban la carrera, los estudiantes saben cuáles son las más buscadas. Estar en el ranking de las primeras también lleva a que haya más interés Dr. Joan Fontdevila

A los cirujanos plásticos no les coge por sorpresa que, un año más, los MIR elijan sus plazas. El año pasado Dermatología y Cirugía Plástica también agotaron todas sus plazas en las primeras jornadas. Sucedió también en el 2024, y en el 2023, y en el 2022... "Es algo que se va manteniendo porque, al final, también funciona como un 'boca-oreja'; cuando acaban, los estudiantes saben cuáles son las más buscadas. Estar en el ranking de las primeras también lleva a que haya más interés", señala el presidente de la SECPRE.

"Me siento muy orgulloso como cirujano plástico de que seamos una de las especialidades más codiciadas. Denota que aporta soluciones para evitar situaciones como, por ejemplo, una amputación de una pierna tras un accidente de tráfico o de problemas funcionales en niños con deformidades congénitas para que puedan coger objetos sin limitaciones funcionales en la edad adulta... Al final, el médico novel que abre la ventana y se asoma a la cirugía plástica se siente atraído", abunda.

Del paro a las listas de espera

El doctor Fontdevila se remonta a cuando él mismo realizó la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética vía MIR en el Hospital de Bellvitge de Barcelona. Obtuvo el puesto 20 en el examen (se presentaron más de 17.000 candidatos). Consiguió el doctorado con la calificación de Excelente cum laude en 2008 en la Universidad de Barcelona con la tesis doctoral titulada 'Atrofia de la grasa facial en los pacientes VIH+. Tratamiento mediante inyección de tejido adiposo autólogo', reza su biografía.

¿Qué le hizo entonces decantarse por la plástica?. Echa la vista atrás y cuenta: "Curiosamente, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, el cirujano plástico, hace 30 años, cuando acababa, se iba al paro. No había mucho trabajo porque era un momento donde, incluso, a nivel de los hospitales, no se conocía bien lo que podía aportar para mejorar la calidad de vida de las personas. Era un momento donde la medicina estaba muy focalizada a la curación y no tanto a la perspectiva de que a veces no solo es curar, sino también es mejorar la calidad de vida de las personas".

El doctor Joan Fontdevila, presidente de la SECPRE / Francisco Avia/Clínic Barcelona

Por ejemplo, recuerda, la reconstrucción de mama hace tres décadas era algo que se hacía en hospitales seleccionados. "Después de un cáncer de mama la mayoría de las pacientes quedaban mutiladas sin recibir una reconstrucción y hoy en día, en cambio, hemos pasado a que es algo que no solo se ofrece en todos los hospitales grandes, sino incluso en comarcales, de provincias más pequeñas".

Actualmente, se demandan muchos más cirujanos plásticos para todo tipo de situaciones, concluye el presidente de la SECPRE. Incluso, hay localidades donde faltan especialistas. De hecho, con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica, con 258 días.

El deseo de los urgenciólogos: que las primeras plazas MIR sean una realidad en 2026 En pleno proceso de adjudicación de las plazas MIR, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) manifiesta un deseo: que, en la próxima convocatoria, los residentes ya puedan elegir esta especialidad que el Ministerio de Sanidad creó en julio de 2024 y que era una reclamación histórica. En este 2025 no se ha ofertado ninguna plaza MIR de Urgencias. No ha sido posible porque, explican desde la sociedad científica, las plazas las solicitan las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad entre los meses de junio y julio. Este departamento las aprueba definitivamente y la oferta de plazas para la nueva convocatoria se publica en el BOE a finales de verano. Este año fue el 23 de agosto. En un primer momento, las voces más optimistas dentro de la sociedad científica confiaban en que ya para esta convocatoria de Formación Sanitaria Especializada de 2025 pudiesen salir las primeras plazas. Ahora, si se cumplen las expectativas y el deseo de SEMES, los primeros MIR de Urgencias y Emergencias se incorporarían el próximo año. "En 2026 deseamos que sí", señalan desde la sociedad. Todavía está por ver. Sanidad, por el momento, sacaba el pasado abril a consulta pública la Orden Ministerial que aprueba y publica el programa formativo MIR de la especialidad. Recientemente, SEMES celebraba que el Ministerio de Sanidad haya dado un nuevo paso para facilitar que los médicos especialistas que ejercen su profesión en los servicios de Urgencias y Emergencias del país, puedan solicitar formalmente la expedición del Título de Especialista. Hasta marzo de este año más de 10.000 profesionales habían solicitado formalmente la obtención del título.

