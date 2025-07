El 112 dejó sin atender más de 8.000 llamadas el día de la dana

El 112 de la Generalitat Valenciana recibió el pasado 29 de octubre casi 20.000 llamadas, de las que, sin embargo, según admite la propia Generalitat, dejó sin atender más de 8.000, cuatro de cada diez, la mayoría durante las horas críticas. Así lo señala la Conselleria de Emergencias en el informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja que investiga las 227 muertes y lesiones que provocaron las barrancadas y riadas de aquella fatídica jornada.

Aluvión de llamadas, avisos desde zonas inundadas, peticiones de auxilio, colapso de líneas, momentos de pánico... el teléfono que atiende las emergencias de la Comunitat Valenciana se ha convertido en una de las radiografías más clarificadoras del avance de la catástrofe del 29 de octubre desde el mismo momento en que se estaban sucendiendo los hechos. De ahí que la jueza que lleva la causa haya puesto el foco en su investigación a qué información se recibió en esta sala del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, anexa a donde se reunía el Cecopi a partir de las 17 horas.

De la primera solicitud de Nuria Ruiz Torraba salió el informe firmado por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, en el que se desgranaba el número de llamadas recibidas en aquel día. Fueron, en total, 19.821 que acabaron sustanciándose en la gestión de 4.770 incidentes. No obstante, en aquella información no se precisaba cuántas de estas llamadas se pudieron atender y cuántas se dejaron sin ningún tipo de respuesta, una de las quejas que trasladaron muchos de los afectados y que la jueza reclamó a la Generalitat aclaración.

Horas críticas

Esta ha llegado este lunes en un nuevo documento elaborado por la Conselleria de Emergencias a solicitud del juzgado. En este, el departamento autonómico, responsable de la gestión del 112, admite que ese 29 de octubre se recibieron 19.821 llamadas, pero que de estas se atendieron 9.605 a la primera y otras 1.926 no se hizo "inicialmente", pero sí se consiguió en un intento posterior. Peor suerte corrieron otras 8.290 llamadas. Es el número de avisos que llegaron al 112 y ante las que no pudo responder.

Coches arrastrados por el agua del barranco del Poyo desbordado en el Parque Villa Amparo de Paiporta, el 29-O. / Miguel Angel Montesinos

De ellos, la propia Generalitat especifica que 5.832 de estas llamadas no se atendieron después de estar más de 10 segundos comunicando mientras que las 2.458 restantes estuvieron menos de 10 segundos. Emergencias reseña este margen temporal porque es el valor de referencia que está fijado en la Carta de Servicios de esta institución como tiempo de atención. "El volumen de llamadas no se podía atender", declaró un técnico de este departamento citado como testigo en la causa.

Estas más de 8.000 llamadas no atendidas significa que el 112 dejó sin responder una de cada cuatro solicitudes que llegaban hasta el centro de l'Eliana. Este porcentaje es mayor si se analiza el pico de avisos entrantes a las 17 horas. En los siguientes 60 minutos el teléfono de Emergencias recibió 2.438 llamadas, pero de estas, sin embargo, solo se pudieron atender 951, dejando sin respuesta 1.487, es decir, el 60 %, un porcentaje similar al que se viviría a las 18 horas cuando de las 1.439 llamadas entrantes, 817 se dejaron sin atención. Son los momentos clave de la dana, cuando el Cecopi estudiaba medidas y los barrancos se desbordaban.

De estas llamadas sin atención se conoce el número total, pero no una de las especificaciones que reclamó la jueza: desde dónde se llamó. "En el sistema 112 Comunitat Valenciana únicamente se registra información asociada a la localización de la llamada, en las llamadas atendidas, no existiendo información geográfica asociada de las llamadas entrantes no atendidas", señala el informe de Emergencias que añade que tampoco hay información sobre el contenido de estas llamadas no atendidas.

Saltos territoriales

Asimismo, el departamento que hoy encabeza Juan Carlos Valderrama trata de explicar otro de los hechos de los que muchos usuarios advirtieron ese día y es que sus llamadas acababan saltando a otros servicios del 112 del Estado español. "Es algo totalmente ajeno a 112 Comunitat Valenciana, siendo realizado directamente por los sistemas de gestión de llamadas de las diferentes compañías operadoras de telefonía (Telefonica, Vodafones, Orange….), explica el informe.

Esto, agrega, ocurre "cuando no pueden “entregar” una llamada a 112 Comunitat Valenciana porque todos sus canales de entrada disponibles en determinado momento están ocupados". "Cada operadora de telefonía gestiona las llamadas que no puede entregar de diferente manera", incide remarcando que una llamada entregada a 112 valenciano "no se redirige nunca automáticamente al 112 de otra comunidad autónoma". Sea como fuere, esas llamadas que saltaron fronteras se sumarían a las más de 8.000 que el 112 autonómico no llegó a atender y que muestra la crudeza de una jornada trágica.

