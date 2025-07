Bruce Springsteen: "No soy la mejor compañía dentro de mi cabeza"

Con motivo de los últimos conciertos de Bruce Springsteen hasta la fecha en Barcelona, SanaMente buceó en las memorias del 'Boss', del músico de fama mundial, para subrayar que personalidades de esta magnitud también pueden -como es el caso- sufrir trastornos mentales. Ahora, en una entrevista concedida al The Times, Springsteen sigue desnudándose emocionalmente. Estos son sus comentarios:

"Trabajo mucho, me encanta grabar, me mantiene cuerdo. Soy mejor persona cuando trabajo. He aprendido a equilibrar mi vida laboral con mi vida personal para que no se interrumpan entre sí".

A principios del 2025, Springsteen, en otra entrevista en el podcast Awards Chatter del Hollywood Reporter, afirmó: "Mi familia estaba llena de enfermedades mentales: mis tías, mis tíos, mi padre; lo llevábamos en la sangre, así que yo también tuve que lidiar con ello. Y por suerte, el señor Landau [ crítico musical y amigo] tenía experiencia con ello y me recomendó buscar ayuda, y así lo hice".

Las memorias son explícitas

En sus memorias, tituladas 'Born to run', el 'Boss' es explícito sobre su depresión: "La tristeza no se abalanza sobre ti por sorpresa. Llega arrastrándose. Poco después de cumplir los sesenta, caí en una depresión como no había experimentado desde aquella polvorienta noche en Texas treinta años atrás. Me duró un año y medio y me dejó destrozado. Cuando me asaltan tales estados de ánimo, generalmente pocos se dan cuenta –ni el señor Landau, ni nadie que trabaje conmigo en el estudio, ni la banda, el público nunca, y espero que tampoco los niños–, pero Patti [su mujer] sí observa cómo se acerca un tren de mercancías cargado de nitroglicerina y a punto de descarrilar".

Ansiedad

Y añade, sobre la ansiedad: "Tuve un ataque de lo que se conoce como «depresión agitada». Durante ese periodo, me sentía tan profundamente incómodo en mi pellejo que solo quería SALIRME de él. Es una sensación peligrosa que atrae muchas ideas indeseables. Me sentía incómodo haciendo cualquier cosa. De pie… andando… sentado… todo generaba oleadas de una ansiedad acuciante que intentaba disipar a cada momento del día. Todo lo que me esperaba a diario era el presentimiento de la muerte y la aprensión, y el único respiro era dormir. Durante mis horas despierto, pasaba el día buscando una posición en la que me sintiese cómodo unos minutos. No era hiperactividad. De hecho, estaba tan deprimido que me era imposible concentrarme en cualquier cosa sustancial".

Conocidos estos precedentes, no es de extrañar que la entrevista de Springsteen al The Times lleve por título: "I'm not the best company inside my head" ("No soy la mejor compañía dentro de mi cabeza"), y corrobore que para el músico norteamericano actuar ante miles de personas en todo el mundo no deja de ser, además de un excelente ejercicio artístico, una herramienta terapéutica.

