¡Cuidado con estos productos de alisado capilar!

Quien desea tener una melena lisa, pero tiene el pelo rizado, se ve obligado a alisar su cabello. ¿Cómo? Hay varias opciones, desde el cepillo y la plancha hasta ayudarse de algún producto de alisado. Pero desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisan: los productos de alisado permanente pueden incluir en su composición ingredientes peligrosos para el organismo. De hecho, remarcan que dos kits de alisado han sido retirados del mercado por seguridad.

"Desde OCU ya hemos alertado en anteriores ocasiones del riesgo que supone recurrir a productos de alisado permanente, que utilizan compuestos como el formaldehído (prohibido en la Unión Europea por ser un potencial carcinógeno y sensibilizante cutáneo) o el ácido glioxílico, un componente que tiene la capacidad de modificar la estructura química del cabello, y que, aunque está autorizado, no está exento de riesgos, pues puede estar detrás de problemas renales, al provocar la formación de cristales de oxalato cálcico", han remarcado.

Ahora han informado de que han tenido noticia de una alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicada por la web de GenCat del gobierno catalán, sobre dos productos de alisado capilar que pueden entrañar problemas a los usuarios:

Happy Anne #Superalisado KIT Alisado Brasileño

Kativa. Kit Alisado Brasileño.

Están comercializados por la empresa Cosmetrade S.L., con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz). La alerta afecta a todos los lotes de estos productos.

¿Cuál es el problema?

Tras revisar la evaluación de seguridad, desde la OCU aseguran que no puede garantizarse el uso seguro de estos productos de alisado, porque no cumplen lo establecido en la normativa aplicable, el Reglamento (CE) 1223/2009.

En vista de ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado nel cese de la comercialización de estos productos y la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de estos productos.

¿Qué debes hacer?

Si tienes en casa alguno de estos productos de alisado, no lo utilices: no todo vale y no merece la pena jugar con tu salud. Si ya lo has hecho, o conoces a alguien que los haya usado y tras ello ha experimentado algún efecto no deseado, no dejes de notificarlo al sistema de Cosmetovogilancia a través del portal NotificaCS.

"Atento especialmente a síntomas como náuseas, vómitos, malestar, dolor abdominal o lumbar, retención de líquidos, somnolencia, dificultad respiratoria, que pueden indicar una insuficiencia renal. Si los sufres, acude al médico", concluyen desde la OCU.