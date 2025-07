Las infecciones por 'Helicobacter pylori' podrían desencadenar más de 11 millones de casos de cáncer gástrico en el mundo

Un nuevo estudio liderado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC/OMS) advierte sobre el posible aumento de determinados tumores en el mundo pero, al mismo tiempo, aunque pueda parecer contradictorio, lanza un mensaje de esperanza sobre cómo prevenirlos o, al menos, reducir su impacto. Según apunta esta investigación publicada este lunes en la revista 'Nature Medicine', al menos 15,6 millones de personas nacidas entre 2008 y 2017 desarrollarán cáncer gástrico a lo largo de su vida. De todas ellas, más del 76 % de los casos podrían ser consecuencia directa de una infección por Helicobacter pylori, un microorganismo que habita en el estómago de más de la mitad de la población mundial y cuyos diagnósticos están aumentando entre los más jóvenes. Los análisis indican que, si no se actúa, esta infección bacteriana podría estar detrás de al menos 11,8 millones de casos de cáncer gástrico en las próximas décadas. Sin embargo, afirman los expertos, con medidas preventivas adecuadas, buena parte de esa carga podría evitarse.

Estos son algunos de los principales resultados que se desprenden del análisis liderado por el epidemiólogo Jin Young Park, en el que se han cruzado de datos actuales de incidencia de cáncer gástrico en 185 países con proyecciones de mortalidad por cohorte elaboradas a partir de las estimaciones demográficas. A partir de esta información, los especialistas lograron proyectar cuántos casos de cáncer gástrico podrían desarrollarse en la generación nacida entre 2008 y 2017, que actualmente aún son niños y adolescentes, si no se implementan nuevas medidas preventivas. El resultado, según relatan los responsables del estudio, es que de seguir así en las próximas décadas podrían darse al menos 15,6 millones de diagnósticos de esta enfermedad a escala global. Especialmente en países como India y China, donde se podrían acumular casi 10 millones de nuevos diagnósticos.

Uno de los datos más llamativos de este estudio, y que va en consonancia con trabajos anteriores, es el vínculo entre los casos de cáncer gástrico y los diagnósticos de infección por 'Helicobacter pylori'. Ya son varias las investigaciones que apuntan a esta bacteria como un factor clave en el desarrollo de esta enfermedad, ya que se ha demostrado que, tras colonizar el estómago, este microorganismo puede provocar una inflamación crónica que con el tiempo puede da lugar a lesiones precancerosas y, en ciertos casos, a tumores malignos. En este nuevo análisis, de hecho, se estima que más del 76 % de los futuros casos de cáncer gastrointestinal podrían ser consecuencia directa de esta infección crónica. Eso sí, los autores insisten en que buena parte de esta carga es prevenible con la implementación de estrategias preventivas. Con esta fórmula los expertos creen que se podrían evitar hasta tres de cada cuatro casos futuros de cáncer gástrico.

Estrategias de prevención

No es la primera vez que un análisis apunta de forma directa a la relación entre las infecciones por Helicobacter pylori y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. De hecho, esta bacteria ya fue clasificada en 1994 como carcinógeno de clase I por la Organización Mundial de la Salud, lo que la sitúa al mismo nivel de riesgo que el tabaco o el virus del papiloma humano. Pero, según explica la doctora Asunción García, investigadora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y del CIBERehd, el punto fuerte de este trabajo es que "cuantifica por primera vez la carga futura del cáncer gástrico entre jóvenes de 185 países, asumiendo la ausencia de intervenciones preventivas". En declaraciones a la plataforma Science Media Centre España, García recuerda que "no todos los pacientes que padecen esta infección desarrollan cáncer y, por lo tanto, hay que hacer hincapié también en otros factores como el consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad o incluso la predisposición genética", comenta la especialista.

En esta misma línea se posiciona el doctor Franz Dominik Villarroel Espíndola director técnico del Laboratorio de Medicina Traslacional de la Fundación Arturo López Pérez (Chile), quien destaca que el verdadero reto de futuro pasa por abordar las barreras que dificultan la erradicación de la bacteria. "La Helicobacter pylori ha demostrado resistencia a terapias convencionales de antimicrobianos comúnmente usados para su eliminación. Por ende, las herramientas diagnósticas y terapéuticas también resultan ser un desafío de acceso para las diferentes comunidades y grupos humanos, de acuerdo a sus propias políticas públicas de salud y capacidad económica", explica el especialista en un comentario remitido al SMC. Asimismo, Villarroel subraya que el aumento del riesgo de desarrollar cáncer gástrico debería plantearse desde ya como "un problema generacional" y, de esta forma, fomentar todas las medidas posibles para reducir su impacto.

Desde una perspectiva más crítica, el catedrático Luis Bujanda, especialista en aparato digestivo y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), sostiene que el escenario descrito en el estudio no es extrapolable a todos los contextos. "En España, por ejemplo, la prevalencia de Helicobacter pylori ha caído por debajo del 35 % y el cáncer gástrico ocupa el undécimo lugar en incidencia, lo que hace que programas de cribado poblacional no sean coste-efectivos aquí, aunque sí podrían serlo en otras regiones con mayor riesgo", argumenta el especialista. Bujanda también se muestra escéptico ante el tono de alarma que rodea algunas de las conclusiones de este estudio: "Se habla de un aumento de casos en gente joven, pero estos representan menos del 6 % del total. Las cifras reales se están sacando de contexto y habría que analizar cada uno de los cánceres", destaca.

