El envejecimiento de los médicos de Urgencias puede llevar al cierre de servicios en solo cinco años: "Sería un caos"

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha advertido este martes de que los servicios de Urgencias podrían colapsar en 2029 si no se garantiza el relevo generacional y la formación especializada vía MIR. Así lo ha expresado Tato Vázquez, recientemente reelegido presidente de SEMES, quien señala que "si no se garantiza el recambio generacional, en cinco años podríamos ver servicios de Urgencias cerrados por falta de profesionales. Sería un caos para el sistema sanitario".

La sociedad alude al reciente 'Informe de oferta de necesidades de médicos especialistas 2023-2035' del Ministerio de Sanidad: Urgencias y Emergencias será la especialidad médica más deficitaria y envejecida del país en la próxima década. Además, contará con un 10% menos de profesionales cada año hasta 2035. Por otro lado, en 2029, el 40% de los urgenciólogos tendrán entre 50 y 65 años y será la única especialidad médica sin reemplazo y sin rejuvenecimiento.

Plazas MIR

Ante esta situación, el presidente de SEMES señala que "el reto más urgente es poner en marcha la formación MIR en Urgencias y Emergencias cuanto antes, con un número adecuado de plazas: "El objetivo es que, en 2026, se inicie la primera promoción de residentes para que, a partir de 2027, haya un número suficiente de nuevos médicos formándose específicamente en Urgencias y Emergencias. Solo así podrá afrontarse el futuro”.

Además, incide en que no se trata de una cuestión laboral: "es una cuestión de sostenibilidad del sistema. Si no formamos nuevos médicos ahora, en unos años no habrá suficientes para cubrir las necesidades básicas de atención sanitaria en Urgencias".

28 millones de urgencias

La saturación actual del sistema, con 28 millones de urgencias hospitalarias y 8 millones de extrahospitalarias al año, sumada a la escasez de profesionales, podría desembocar "en un colapso estructural". Si en 2029 no hay suficientes urgenciólogos, "los servicios de urgencias se verán obligados a reducir su operatividad o incluso cerrar, comprometiendo gravemente la atención sanitaria en toda España", añade.

"No quiero ni pensar qué ocurriría si tuviésemos que cerrar servicios porque no tenemos profesionales que puedan cubrir esas plazas. Yo creo que sería un absoluto caos para el sistema sanitario. De ahí la importancia de que garanticemos ese recambio generacional y ese rejuvenecimiento de los profesionales lo antes posible", abunda el doctor Tato Vázquez.

Las enfermeras

Por último, el presidente de SEMES recuerda que es necesario avanzar también en la especialización de Enfermería en Urgencias y Emergencias. Considera que "es un buen momento para plantear esta especialidad y agruparlas en unidades docentes multiprofesionales con los médicos".

También aboga por la mejora de la formación de los técnicos de emergencias sanitarias, cuyas funciones son clave en más del 80% de las atenciones extrahospitalarias: "su formación está regulada en base a un ciclo medio, pero consideramos, para igualarnos a Europa, que tiene que pasarse a un ciclo superior".

