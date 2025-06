Sanidad tramitará la ley que prohibirá fumar y vapear en las terrazas "en unas semanas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que la nueva norma para la prevención del tabaquismo, conocida como Ley Antitabaco, prohibirá vapear en los mismos espacios que fumar, equiparando así la regulación de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado a la del tradicional, y ha avanzado que esta normativa saldrá a audiencia pública en "unas semanas". Se cierra así, según la ministra, "una laguna que la industria ha aprovechado para captar nuevos consumidores".

"Quiero ser muy clara: no existe el tabaco saludable (...) No hay evidencia de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo, no hay evidencia científica. Y nosotros trabajamos con la evidencia de la mano, cigarrillos electrónicos, vapeadores, porque parece ser como que lo que se vapea no se fuma y no, lo que se inhala sigue siendo nocivo", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Espacios sin humos

Así, Sanidad prohibirá tabaco y cigarrillos electrónicos en espacios como terrazas, marquesinas de autobuses, salas de fiesta exteriores, vehículos de uso laboral, centros docentes, incluyendo sus espacios al aire libre, como los patios de los institutos o los campus universitarios, instalaciones deportivas y piscinas de uso colectivo. La ministra ya anunció que la nueva Ley incluiría la ampliación de los espacios libres de humo a todos los mencionados hace unas semanas.

Además, ha recordado que el nuevo Real Decreto que prepara Sanidad regulará los sabores de los cigarrillos electrónicos, "una estrategia para atraer a las personas más jóvenes", y el contenido de nicotina en las bolsas de nicotina que, según ha precisado, llega a superar en algunos casos hasta en diez veces el contenido de nicotina permitido en los tratamientos que se usan para la deshabituación tabáquica.

El borrador de la ley que contempla todas estas medidas, ha explicado la ministra, está siendo ultimado. Ha adelantado que, si todo va bien, saldrá a audiencia pública en las próximas semanas, para comenzar su desarrollo normativo. La titular de Sanidad ha dicho que su departamento desarrolla esta regulación "de la mano" de la Unión Europea, del "sentido común", de la evidencia científica, de las sociedades científicas o de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros agentes clave.

En esta línea, ha llamado a los diputados de los demás partidos políticos a respaldar "en hora" estas medidas para proteger la salud de la población, y, con la mira en una generación libre de humos para 2030-2040, ha invitado a todos "a no perder el rumbo de la evidencia científica". "Yo espero que ustedes no lleguen tarde a estas medidas. Ya hemos visto cómo hay grupos políticos que votan en contra y que al cabo de 10 años dicen 'qué buena fue esa ley' y que, incluso, en algunos casos además se la apropian", ha finalizado.

Subida del precio

A finales de mayo, García ya adelantaba que el texto del anteproyecto de ley ya está preparado. "Contamos ya con el borrador concreto y estamos trabajando para que pueda ver la luz pronto", declaraba entonces, aunque no determinaba una fecha concreta para la entrada en vigor de la ley y, por tanto, las prohibiciones. La norma tiene que pasar por el Consejo de Ministros y por el Congreso para su tramitación parlamentaria.

La ministra también apoya una subida del precio de la cajetilla de tabaco, como reclaman los médicos, porque a su entender se trata de una de las medidas "más eficaces para reducir el consumo". Sin embargo, subrayaba en aquella ocasión, es competencia del Ministerio de Hacienda.